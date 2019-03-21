深水埗找換店疑騙夫婦21萬　海關今暫吊銷牌照兼拉董事

日前有市民稱到深水埗南昌街一間找換店匯款21萬元後，該店聲稱出現一些意外，匯款沒有完成，亦未能取回款項，事主已就此事報警求助，期間曾慨歎海關部門收到有關投訴後「嘆慢板」，未有及時處理。事隔一日後，海關即時「做嘢」，今日（21日）對有關找換店以涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。

海關今日（21日）以《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》暫時吊銷涉事找換店。（資料圖片）

海關表示，數月前接獲舉報，指一間找換店在深水埗及長沙灣經營的三間店舖涉嫌違反上述條例，經海關人員深入調查及搜證後，發現該找換店涉嫌違反有關《條例》規定及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其持牌人或不再屬經營金錢服務的適當人選。

海關指，今日向該找換店發出書面通知，暫時吊銷其金錢服務經營者牌照，並即時生效，同時提醒該找換店必須以適當方式處理尚未完成的交易及款項。

董事涉違反《商品說明條例》被捕

事件中，海關拘捕該公司47歲男董事，涉違反《商品說明條例》。海關指出，有關董事涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務，向顧客作出虛假聲稱，指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶，但其後未有提供相關服務，而案件仍在調查中。



海關提醒各持牌金錢服務經營者必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定，違法者一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁7。消費者亦應光顧持牌的金錢服務經營者。

工聯會立法會議員何啟明呼籲市民應該循合法途徑匯款，以免有任何損失。（資料圖片）

工聯會立法會議員何啟明表示，該找換店涉曾以同樣手法騙取市民血汗錢，行為實在令人髮指。他認為海關迅速行動，保障市民財產安全。此外，他促有關部門盡快完成有關調查，以便相關苦主能夠取回金錢，並呼籲市民若有需要進行大額匯款，應該循合法途徑進行，以避免有任何損失。