屯門驚現走馬！網傳棕馬湖翠路上奔馳　騎術學校職員安撫帶走

屯門美樂花園對出驚現走馬！有網民於網上發布影片，指今早約9時許，驚見一匹棕色馬於屯門湖翠路馬路上奔走。馬匹於馬路上奔走期間與的士擦過，市民紛紛拍片記錄。其後有騎術學校職員捉回馬匹。《香港01》向馬會查詢，獲回覆指初步確認走失馬匹屬屯門公眾騎術學校；而該校回覆指事件調查中，未能解答為何馬匹會自己走失。

根據網上發布的影片，可看到一匹棕色馬於馬路上奔走。有網民報稱該處為屯門湖翠路，美樂花園對出。據了解，當時為早上9時許，不少於巴士站候車市民突然看到有一匹馬於馬路奔走，期間與路上的士擦過。其後，有市民拍得約5至6名騎術學校職員趕至該處，安撫馬後再把其帶回騎術學校。

《香港01》向馬會查詢，獲回覆指初步確認走失之馬匹屬屯門公眾騎術學校，但詳情包括走失原因及時間等有待確認；記者亦曾致電該校查詢，該校回覆指事件調查中，未能解答為何馬匹會自己走失。有網民指，屯門並非首次走失馬匹，更拍下早前同樣有馬走失的照片，唯未知是否同屬屯門公眾騎術學校。

有網民拍到有騎術職員趕至，把馬帶回行人路。（網上圖片）

從網上圖片可見，約5至6名職員捉馬，但未知是否屬屯門公眾騎術學校。（網上圖片）