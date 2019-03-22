【他信嫁女】英祿坐千萬防彈平治華麗到場　排場勝他信

泰國前總理他信嫁女，同樣曾任泰國總理的英祿，於下午五時多，穿着瑰麗晚裝、佩戴名貴手飾到場。 英祿除了悉心打扮外，更是乘坐價值逾一千萬港元的平治防彈房車到場，極具氣派。 《香港01》翻查資料，發現該車由新加坡籍泰國富商陳懷丹及一間汕頭公司共同持有。

他信乘坐市值800萬港元的平治Maybach 62系列房車到場。（張浩維攝）

英祿乘坐的座駕為平治S600 Guard(V222)，是平治著名的防彈系列，香港零售價1000萬元。英祿的派場媲美香港的千億富豪。

其兄長他信，今日的派場亦不遑多讓，他乘坐市值800萬港元的平治Maybach 62系列房車到場。

英祿與車主陳懷丹關係密切，英祿最近於香港開設有限公司，報住的地址為山頂豪宅別墅倚巒，屋主正是陳懷丹和丈夫唐逸剛。陳懷丹是新加坡上市公司新海逸集團（SingHaiyi Group）總裁，該公司的主席是尼爾布殊（Neil Bush）。

他信今日嫁女，英祿下午5時多到場。(張浩維攝)

車主與布殊家族關係密切

新海逸的控股股東為美國太平洋國際資本（APIC）。APIC由唐逸剛、陳懷丹、其美國籍的胞弟陳懷生控制。美國新聞調查網「The Intercept」2016年報道，唐逸剛與陳懷丹的公司APIC，向傑布布殊（Jeb Bush）提供130萬美元政治捐獻，以支持其參與美國總統選舉共和黨初選。報道指他們是「權力夫妻」（Power Couple）。

流亡海外的泰國前總理他信和英祿兄妹，早前被發現到汕頭祭祖，英祿2018年底開始擔任汕頭國際碼頭的董事長，而陳懷丹亦為汕頭國際碼頭的董事。該碼頭原本由李嘉誠旗下和記港口持股70%，但和記港口表已出售股權予新加坡財團。

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