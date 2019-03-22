【有片】邵氏片場獲通過改建　攝影師揭開片場面紗

位於西貢的清水灣邵氏片場，曾經是全球最大私營影城，被譽為東方荷李活，其業主復星國際早前向城規會申請改建為住宅及酒店項目，重建申請於周五（22日）獲城規會通過。較為擅長拍攝廢墟及遺址的攝影師 Sing Chan對於有關決定感到可惜。他曾往邵氏片場拍攝數次，認為該處對電影業的發展甚具代表性。即點擊觀看影片，由他為大家揭開片場的面紗。

攝影師 Sing Chan表示，內有數個大型的室內片場，也有一些舊式的試片室，將完成拍攝的電影播放予老闆看，試片室內仍存有一些木製的摺櫈或舊裝飾。他說，片場內亦有沖曬菲林的地方，亦保留了一些宣傳單張及紙製品。這些舊物令他深刻感受到，一套電影從這裡由零開始至一套電影的誕生，因此甚具價值。對於片場部分建築將被拆卸感到可惜。

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邵氏片場於1961年啟用，佔地60多萬平方呎內有20多幢建築物。在2015年古諮會把片場整體評為一級歷史建築，並就各個建築物單獨評級。今次獲批的重建計劃加入保育元素，具標誌性的邵氏行政大樓、片倉、配音室及已故邵逸夫爵士昔日辦公室獲原址保留，將改裝成包括文物展示場地的商業設施。而一號錄影廠、邵氏別墅部分外牆、製片部等部份將會被保育。