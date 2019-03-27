【自投化寶爐】救人消防員克服三級燒傷不放棄鍛煉　重投最前線

兩年前一名退休女子在荃灣圓玄學院自投化寶爐，三名消防員入爐內拯救亦告受傷。當中消防員李錫熙傷勢最嚴重，7%皮膚三級燒傷，要承受高風險手術，最壞情況更可能要截去左腳。為了重回前線，他不間斷做物理治療，事隔一年便復工，成功通過消防一貫的體能要求，今月1日起已重返前線崗位，重披「黃金戰衣」上陣。 回顧當日毫不猶豫的救人決定，李錫熙坦言有反覆問過自己有無後悔，但認為是「值得」，即使傷者最後送院不治，他相信︰「我們是希望救個傷者，是救生、不是救死。」他去年因而獲授銅英勇勳章。

我出事之後都看好多報章、評論︰『點解要咁樣落去拯救個傷者？』因為我都做咗消防員11年，之前係做救生員，我都相信，我們係希望救個傷者，係救生、唔係救死。 消防員李錫熙

2017年9月10日早上，荃灣圓玄學院化寶爐發生一級火警，消防在接報後4分鐘內抵達現場。負責行動指揮的消防總隊目陳景達表示，涉事化寶爐分三格組成，共長12米、高5.5米、深4.5米，當時已有市民用喉向傷者所在的左格爐底射水，無明煙及明火，於是決定利用消防車尾的滅火裝置繼續冷卻外，同時安排人手，以全副保護性衣物及戴上呼吸輔助器，沿鋁梯進入化寶爐，在3分鐘內救出傷者。

劏開戰衣才知燒傷

消防員李錫熙是第一個闖進灰燼池，能見度低加上灰燼濕水，「都要慢慢逐步逐步，行到傷者位置。」他憶述，當時傷者無反應、俯伏並雙腳插在灰燼裡面，要與同事合力拓起及搬離傷者。拯救行動完成後，李錫熙返回地面始感到灼熱，劏開「黃金戰衣」褲腳，發現左腳傷勢較嚴重，小腿一圈同大腿後面有一個手掌般大的傷口，送院治理後，傍晚確診7%皮膚三級燒傷。

李錫熙重申，事前有評估過環境並無明火，入爐之前見到傷者有掙扎，「我哋想盡快救到佢。」陳景達解釋，「黃金戰衣」在煙火特攻訓練中，測驗結果是能夠在超過100度的環境中逗留10至20分鐘，今次事件屬意外。肇事那一格的傷者位置，仍有餘溫，周邊亦有半濕或未淋到的灰燼，影響步行，加上旁邊的一格仍有焚燒，估計在抬起傷者走動時，有熱氣鑽入褲管。

+ 3 + 2

由於神經血管都燒斷，李錫熙與醫生商量後，決定採取高風險的植入人工皮手術，最壞打算是要切除左腳。住院兩個月，動3次手術、洗傷口及拆釘的苦楚最難耐，幸最後保得住雙腳。李錫熙以開朗心態面對，「都係已經發生咗嘅事實。」即使該名傷者搶救兩日後最終不治，李錫熙事後都看到有評論質疑當時的行動策略，不過其曾是救生員，任職消防員已11年，他語氣堅定表示︰「我都相信，我們是希望救個傷者，是救生、不是救死。」

接受物理治療，利用樓梯機訓練肌肉幅度，起初只能行到十分鐘，不懈努力下，已經可以連續行到半小時，相當於40多層樓的級數。外人眼中的艱辛，他卻淡然憶述這段經歷，笑言樂觀性格要歸功於其母親，作為獨子自幼體弱多病，多得母親悉心照顧，長大後更成為運動好手。今次意外，他唯對家人感到自責，尤其妻子對他不離不棄，悉心照料，讓他繼續當消防員，笑言︰「佢無揀錯我，我無揀錯呢份工！」

去年9月復工，再通過消防的體能年檢，成功從今年3月1日起重投前線崗位，李錫熙雀躍重拾「黃金戰衣」︰「好感恩，真係可以做得返自己喜愛嘅工作，而且回想起過往經歷同舊時共事嘅同事，包括我新界南嘅所有兄弟，見返都好開心。」