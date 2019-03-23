香港賽馬會廣州從化馬匹訓練中心　破天荒舉行表演賽　無得投注

香港賽馬會廣州從化馬匹訓練中心今日（23日）首次用作比賽場地，破天荒舉行表演賽。內地不允許賭博，今次表演賽亦無賭博成分，但依然有不少觀眾前來觀賽，感受賽馬氣氛。 行政長官林鄭月娥、政制及內地事務局局長聶德權、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民，以及馬會主席周永健、行政總裁應家柏亦有出席開幕禮。

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是次表演賽由一流練馬師訓練的本港賽駒及騎師出戰，香港冠軍騎師潘頓亦有策騎。第一場香港賽馬會盃，由蔡明紹策騎的雪戰神駒勝出，練馬師高伯新高對於勝出感到高興，又認為從化馬場設備和場地非常接近沙田馬場，部分設施甚至更為新穎，相信馬匹在這受訓會更開心。

林鄭月娥於開幕辭中提到，香港與內地政府多年來商討「無規定馬屬動物無疫區」，成功簽訂合作文件方令從化馬場順利開幕，而過去半年多，已進行了超過100次馬匹跨境運輸。

從化馬場去年正式開幕後，已有69匹從化馬場的賽駒，共勝出93場頭馬。從化馬場內的馬匹都是以「一次審批，多次往返」的方式檢疫和運輸，馬匹日常在從化訓練，到香港賽馬日便會運送到港。

除支援本港馬場，從化馬場亦能支持內地發展馬業，培訓馬術相關人員。配合周邊溫泉等天然環境，也可支援附近區域成為旅遊區。