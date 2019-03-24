王賢誌引述鄭若驊：同性婚姻一定有　律政司：司長就不同議題交流

台灣同性婚姻合法化在即，亦令人關注本港平權情況。已在外國與同性伴侶結婚的東華三院主席王賢誌，昨接受商台訪問，透露早前出席東華晚宴時，曾向律政司司長鄭若驊追問，本港同性婚姻何時可合法化，對方稱「一定會有，因為是大勢所趨，不過是時間的問題」。 鄭若驊透過新聞秘書回覆《香港01》查詢時，未有正面回應，僅重申政府已成立跨部門工作小組，研究是否需就本港性別承認議題立法，稍後亦將向政府呈交報告書。王賢誌接受記者查詢時，無再補充。 有同志平權組織認為，本港需急起直追，本港已醞釀足夠民意支持平權，反同團體則認為社會現時未達共識，不應破壞傳統家庭價值。

王賢誌（右）婚後曾攜同配偶Kevin（左）出席一點粉紅活動。（資料圖片）

引述鄭若驊：同性婚姻一定會有 是大勢所趨

商台節目《一圈圈》昨播出王賢誌訪問，王是東華三院首位公開同開同志身份的主席，他三年前與拍拖七年的另一半Kevin，在加拿大註冊結婚，事前亦有通知時任東華主席、副主席及總監，亦感到同事間的包容，「唔係宣傳，叫大家個性取向係去跟我，或者點樣，只係話社會上多些大型機構包容多啲同事之間、同事伴侶，我覺得係我哋社會會走得更前」。他又於節目中談及出櫃經過，亦向主持人梁泰來透露曾於東華晚宴上，向律政司司長鄭若驊追問同志婚姻平權事宜。



翻查資料顯示，鄭若驊曾於今年1月25日，以主禮嘉賓身分出席東華三院148周年慈善晚宴，王賢誌今（24日）接受《香港01》查詢時指，當晚有討論其他話題，對於司長的回應，他感覺正面，「最起碼唔係落咗閘」，亦符合心中期望，因此事沒可能一蹴而就，「始終（合法化）唔係一步登天，都要時間」。

王認為，同性婚姻合法化是大勢所趨，若香港不跟隨進步，將是一大「倒退」，「如果其他地方有，香港無可能無，咁樣講唔通」。他又指，鄭未有提及時間表，自己亦無進一步追問，亦不知悉對方是以私人身分、抑或司長身分表態，但認為屬何許身分發言「無傷大雅」。

王賢誌引述鄭若驊表示，同性婚姻一定會有。律政司新聞秘書回覆，指司長就不同議題交流。（資料圖片 / 余俊亮攝）

律政司：司長期間亦有就不同議題作交流

《香港01》今亦以電郵向律政司新聞組追問詳情，新聞秘書其後回覆指，司長出席活動時，有簡單闡述性別承認議題立場，表明港府已成立跨部門工作小組，研究是否需就本港相關議題進行立法，及訂立相關行政措施。工作小組的研究範圍包括：探討是否需要在香港設立性別承認制度，以及研究法律上性別承認所涉及的後續問題。研究完成後，工作小組會向政府呈交報告書。律政司回覆又指，司長期間亦有就不同議題作交流。

王賢誌：無補充

記者就律政司新聞秘書的回覆，向王賢誌查詢，他無作補充。

王賢誌（右）昨日（24日）接受商台訪問時，透露曾追問律政司司長鄭若驊何時可實行同志婚姻合法化。（商台提供）

王賢誌訪問節錄

主持人：會唔會覺得香港平權方面，真係需要改進？完東華後，會參與多啲平權運動？

王賢誌：我唔排除，就算結左婚返來呢兩三年間，都好多類似活動，例如PinkDot，或者Gay Parade，都有叫我地出席支持，但亦礙於東華的Schedule(日程)，我覺得都要小心處理，有啲野當你愈做得多，就愈弄巧反拙，你爭取的過程是要時間，擘如我父母接受，都要有個好長的緩衝期，所以我都想做多啲的同時，都希望大家明白，呢個過程係漫長的，但遲早一日會實現。



我好記得，前排一個月，鄭若驊司長都黎了我哋東華有個Dinner（晚宴），佢咁啱坐我隔離，個Dinner晚宴又有埋Spouse（配偶），Kevin又坐喺度，大家傾偈，即刻介紹Kevin係我Partner，通常我都係話Partner（伴侶），我覺得用老公定唔知先生，好奇怪。跟住佢（鄭）又無野，我即刻第二句就問佢：「司長，你覺得香港幾時有呢個同性婚姻合法化呢咁？」佢話，一定會有，話呢個係大勢所趨，不過時間嘅問題，咁當然答到咁啦，無可能話畀你聽，係咪佢任期幾時可以有，但我覺得大家係朝住Positive（正面）方向諗囉。

香港平權計劃發言人Billy Leung表示，同性婚姻合法化已成大勢所趨，港府應帶頭實踐平權，勿再勞民傷財，耗費公帑於相關官司。Billy曾於2005年提司法覆核，獲裁定勝訴，成為本港史上首宗挑戰政府歧視同志的成功案例，他認為，事隔多年，民間平權意識提高，近年港大、中大所做民調亦反映港人的平權意向，惟港府仍然嘆慢板，令同志爭取平等待遇包括住屋、入境、合併報稅及同志配偶等遙遙無期，結果需訴諸法庭。



他又認為，本港平權進程落後，鄰近國家包括台灣、澳門，已先後立法加強對性小眾的保障，台灣亦料於5月實施同性婚姻合法化，成為亞洲「第一」，他期望，本港可急起直追，以挽回落後。

反對同性婚姻大聯盟發言人李梓敬則表示，未知司長曾否作相關言論，如屬實則不恰當，因港府從無既定立場，律政司屬問責官員，理應跟從官方說法。他認為，在性傾向條例、性別認同等未有共識前，一下子跳到同性婚姻合法化，是言之尚早。他重申反對立場，認為同性婚姻衝擊傳統家庭價值，不論是甚麼時間，亦不應合法化。