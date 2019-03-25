東區法院發生火警　法院內約150人疏散　許智峯案臨時叫停

位於西灣河東區法院疑發生火警，碰巧立法會議員許智峯涉嫌搶手機案，被定於今早在該法院開審，惟審訊中途突傳出警鐘聲，裁判官得悉情況後，著所有人疏散到地下，許案亦要被迫腰斬。除許案外，所有在法庭內的人員、律師、書記等，都全部先到法院地下有待消防員處理。據悉，法庭6樓男廁指示牌起火，並有約150人需要疏散，無人受傷，情況現已受控制。

許智峯審訊中途也要被迫「走火警」。（呂樂謙攝）

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審案中途響警鐘

立法會議員許智峯涉嫌搶手機案，正好安排在今天於東區法院開審，故亦有不少傳媒在法庭，聆訊進行至約早上11時，控方正想傳召第一證人，即保安局女EO梁諾施 作供，法院內的火警警鐘突然響起，在席的裁判官鄭念慈、被告許智峯，與一眾旁聽人仕等都顯得不知所措。後來有庭警向裁判官報告，指六樓廁所疑有煙霧，但無火種。

法院內仍有燒焦味

鄭官隨即宣佈押後案件，被吿許智峯與其他人仕則隨工作人員徐徐步向走火通道。路面所見，有大量法庭人員都被疏散至法院外，現場亦見數架消防車在場戒備。

早上約11時50分，法院六樓以下的樓層已被解封，但法院內部仍然有一股燒焦味。同時雖然各個法庭已經重新開放，但據法庭書記稱，由於法庭錄音組所在的六樓為火警發生地點，尚未解封，因此火警前審理當中的各宗案件仍未可重開。

燈箱過熱引起火警

據悉，早上約11時許，東區法院6樓男廁外的燈箱起火，消防到場前，現場警員已把才救熄，初部調查相信是燈箱過熱引起火警，事件並無可疑。事件中無人受傷，約有150人自行疏散到安全位置。