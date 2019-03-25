迎東邨地盤工斥房署懶理新昌拖欠150萬薪金　有工友一度欲輕生

西九文化區M+博物館工程前承建商新昌，於去年因財困被西九管理局終止合約，並於今年1月申請清盤。 職工盟日前接獲8位於東涌迎東邨地盤工作、受聘於新昌的工友求助，稱遭新昌分別拖欠2個半月至4個月的薪金，涉及約150萬元。他們斥房屋署對欠薪情況無動於衷，未有清晰回應工友訴求。有任職雜工的工友遭欠薪逾8萬元，面對租金及家中長者龐大醫療開支，更一度萌生輕生念頭。 他們今日（25日）到房屋委員會總部抗議，要求房屋署代支欠薪。署方於逾一小時後才派出職員接收請願信，僅稱會於今日內作書面回覆，未有透露會否代支薪水。

職工盟日前接獲8位於東涌迎東邨地盤工作、受聘於新昌的工友求助，稱遭新昌拖欠共4個月的薪金，涉及約150萬元。（張嘉敏攝）

職工盟接獲8位地盤工友求助，他們受聘於新昌營造廠有限公司，並於東涌迎東邨地盤工作。他們稱分別遭新昌拖欠2個半月至4個月的薪金，共涉款150萬元。工友稱於去年8月已開始出現延遲支薪情況，當時曾向房署通報，但未獲理會。

曾向房署通報 惟對方未有清晰回應訴求

至今年1月新昌申請清盤，工友繼續向署方尋求協助，要求介入代支薪金。其後於本月21日與署方會面，不過對方未有清晰回應訴求。他們引述署方代表一時聲稱須翻查合約才知能否代支薪金，一時又稱因新昌被臨時清盤人接手，現時未能處理欠薪事件。

陳先生被欠薪逾8萬元，一度想過輕生。（張嘉敏攝） 工友遭拖糧逾8萬元 曾萌輕生念頭



於地盤任職雜工的陳先生，現時遭新昌拖欠兩個半月的薪金，共約8萬港元。他稱家鄉有長者患病，急需要匯錢供醫療所用，加上現時租住的劏房單位亦需繳付約每月6000元的租金。由於現時受追薪事件所困，難以另覓工作，變相需靠儲蓄、向朋友借錢渡日，他坦言曾一度有輕生念頭，「想喺天橋跳落嚟，」最後幸得工友們阻止，不致悲劇發生。 另一名同為雜工的楊女士則被拖欠約6萬元薪金，同樣面對租金壓力。她坦言對政府部門失去信心，「連幫政府做嘢都無糧出...（房屋署）當我哋牛定馬？」

工友一度於總部外靜坐。（張嘉敏攝）

房署稱將於今日內回覆



工友質疑署方一早獲悉問題，但未有一早處理。他們要求房屋署履行責任，代支欠薪款項；同時全面檢討外判工程的投標準則、監察承判商合約及欠薪機制。職工盟稱並會向申訴專員公署投訴。署方派員接信時稱，會於今日內以書面回覆工友，惟不願透露會否代支薪水。