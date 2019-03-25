建造業議會工人註冊系統故障　報道指系統被入侵　涉40萬工人資料

建造業議會的工人註冊系統在上周開始出現未能登入的情況，建造業議會今（25日）在Facebook專頁上解釋，是伺服器出現故障；但NOW新聞台引述消息指，議會的CWRS系統是被病毒入侵，40萬個註冊工人的資料有機會外洩。

工人註冊系統「CWRS」至今仍未能登入。（建造業網站截圖）

全港現時的48萬名工人都需要向建造業議會註冊「平安卡」，以證明曾受過指定安全訓練，才合資格在地盤工作。建造業議會在2017年推出「CWRS」的建造業工人註冊系統，取代舊系統。據網頁介紹，系統可協助業界收集及管理註冊工人的工地出勤紀錄。

據悉，「CWRS」上星期五開始故障，至今仍未修復。記者今天（25日）瀏覽建造業議會網頁，網頁卻彈出「網站部分服務暫停」的訊息，內容又解釋是因為網站正進行維護工程。記者隨後嘗試登入「CWRS」系統，但系統僅顯示「網頁更新中，請稍後查詢」的訊息，未能進入登入頁面。

NOW新聞台引述消息指，是因為建造業議會「CWRS」系統被入侵，40萬工人資料有機會外洩；當中包括工人年資、個人資料、持有牌照、出入地盤的紀錄等。而建造業議會在Facebook專頁上解釋，是伺服器出現故障。