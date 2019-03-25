【麻疹爆發】打針後兩星期才起效　醫生建議可做多一件事

本港近日爆發麻疹，累積個案至今(25日)增至20宗。由於下個月就是復活節長假期，不少人也有出遊的打算。家庭醫生林永和表示，近一兩天接獲不少市民查詢注射疫苗的事宜，診所疫苗的供應也頗為緊張。如你也即將外遊，即點擊影片觀看，了解如何做好預防措施。

林醫生表示，由周一(25日)早上開始已接獲數十名市民來電，查詢是否需要驗血了解體內對麻疹的抗體及注射疫苗的事宜。同時市民到診所打針的情況亦有所增加，因此疫苗供應也漸見緊張，診所原本有大約10多針劑，一個早上已經用完了需到藥廠訂購，料本周內會有供應，不過他亦稱有其他醫生反映，再次向藥廠增訂疫苗時已經缺貨。

麻疹是一種高傳染性的疾病，透過空氣也可傳播。(資料圖片) 還有不足一個月就是復活節假期，喜愛遊日的港人尤其要留意。今年日本首10個星期已錄得304宗麻疹個案，超越去年及前年全年數字；而個案主要來自港人經常遊覽的大阪府、東京都、愛知縣等。林醫生指即使臨時注射疫苗，都要兩星期才起效用，至於打算驗血了解體內的抗體，化驗也需時5天，因此建議有意外遊的市民要及早作出注射疫苗或驗血的決定。

佩戴N95口罩可作短時間的預防措施。(資料圖片) 麻疹是一種高傳染性的疾病，透過空氣也可傳播，如果有患者在機艙這類密閉場所，很容易將病毒傳染他人。林醫生強調，注射疫苗是最有效的預防方法，但如果短時間性的預防，也建議可佩戴N95口罩。因為其對阻隔懸浮粒子及病菌病毒有幫助，如醫院中要接觸患高傳染性病者的醫護人員都會使用，不過該款口罩完全貼合面部，因此不宜長時間使用。