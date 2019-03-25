中電首辦「耆樂智活開放日」 　助安老院舍升級節能

本港人口持續老化,安老服務需求與日俱增。為提升安老業界的營運效率，中 華電力有限公司今天（25日）首次舉辦「耆樂智活開放日」，為安老業界和服務供應機構提供交流及配對平台，並展示不同的智能科技及節能方案，推動業界提升能源效益，締造能給予長者更好生活質素的智慧城市。 「開放日」邀請200多個智能產品及服務供應商、非政府機構及私營安老院 舍代表，以及初創公司參與。現場並設有模擬智能安老院舍的展覽場地，展示近50款樂齡科技展品及方案，涵蓋保健、復康、煮食、能源管理、室內空氣質素、長者安全及娛樂等方面。

中華電力總裁蔣東強鼓勵安老業界善用創新及智能方案，提升營運及能源效益。(中電圖片)

展品包括初創企業智能復康系統

其中一項展品是由初創企業研發的智能復康系統，可協助安老院舍管理長者的復康進度。系統透過特製感應器及無線射頻辨識技術，採集長者進行物理治療的運動數據，並傳送到院舍內聯網，讓前線員工可即時監控，提升安全性之餘，更可增加工作效率。

另一展品是是由中電主動聯繫生產商為中小型安老院舍度身訂製的智能電粥爐和烹煮攪拌機，一次可烹煮100人份量的飯餐，比以往節省一成電力，更減省人手。現場也展示本港大學為院舍特別設計的多功能監測系統，可於檢測患有認知障 礙症長者在睡床上的活動和呼吸，以防他們跌倒及走失。

中電總裁蔣東強表示﹐香港要邁向智慧城市，不能忽視長者服務需要，「隨着智能科技迅速發展，我們繼續肩負橋樑及能源夥伴的角色，因應安老業界的營運規模及需要，協助他們善用智能科技，提升營運效能及能源效益。」

為促進安老業界與初創企業的交流，私營安老院舍代表更與初創企業在分享會上對談，院舍即席分享其日常營運遇到的人手及資源挑戰，初創企業則嘗試提出改善方案。