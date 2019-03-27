【國泰收購香港快運】HK Express曾專營內地線　何鴻燊蝕入肉離場

國泰航空（00293）收購本地廉航香港快運（HK Express）的消息終成現實，國泰今日宣布，以49.3億元的作價，全面收購香港快運，正式進軍廉航市場。 近年提到香港快運，不少港人都想到其廉航日本航線。香港快運前身為港聯航空公司（港聯），早期大股東為賭王何鴻燊，以飛內地二線城市為主，但後來虧損嚴重，要出售部分股份。近年轉型為廉航後，主打來往日本的廉價機票，頗受本地年輕人及休閒旅遊客戶歡迎。惟快運的營運水準一向備受爭議，例如公司於2017年，突然取消多班長假期間航班，一度引起廣泛不滿。

HK Express早年由賭王何鴻燊持有。（資料圖片）

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早期由何鴻燊持有 蝕到離場

港聯航空於2004年起投資航空業務，以發展香港至廣州或其他內地二線城市如杭州、南京等的航線為目標，2005年正式首航，後來再拓展東南亞航線，當時賭王何鴻燊是大股東，但港聯一直錄得虧損。到2006年初，由於載客率長期只有一成多，港聯停飛廣州航線。

同年年中，中資海航集團向何鴻燊購入當時港聯45%股權，何鴻燊則持有另外55%股權，公司也在2007年初易名為香港快運。2008年7月，何鴻燊再向鼎洋投資主席蒙建強出售15%股份，由於後者與海航集團關係密切，因此海航成為香港快運的實際大股東。而海航同時持有香港航空55%股份，所以實際上香港快運與香港航空為姊妹公司。

香港快運航線圖（香港快運網頁截圖）

但經歷一系列股權變動之後，香港快運的具體股東架構外間已難以得知，據悉，香港快運現由一間BVI離岸公司HKE Holding Co. Ltd擁有，詳細股權分布未有公開。今次國泰的交易公告，亦未披露快運的股東架構狀況。

2013年轉型廉航 成港人「返鄉下」至愛

在2013年，香港快運宣布轉型為廉航，搶攻當時興起的低成本航空市場，主打內地、日韓及東南亞短線，近幾年變成飛日本為主，除東京、大阪的大城市之外，也開拓四國高松、廣島，以至沖繩石垣島等過去頗冷門的新航點，吸引部分已去厭日本大城市的港人嚐鮮，加上廉航機票價格便宜，公司更不時亦會以「一蚊機票」、買一送一等等的優惠作招徠，頗受年輕人歡迎，成放假「返鄉下」的至愛，2015年公司開始扭虧為盈。

香港快運是本港不少市民遊日的熱門選擇。（資料圖片）

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2017年大規模取消航班惹爭議 CEO落鑊

不過香港快運的經營狀況，一直惹來關注，例如在2017年9月底，香港快運突然取消十．一國慶及中秋節長假期合共18班航班（後來減至14班），二千多名乘客受到影響，退款安排亦被指混亂，引起廣泛不滿。

事件原因是公司多名安全考核主任於6月中辭職，但新聘請的安全考核主任未完成考核，導致香港快運多名機師及空中服務員未能及時通過年度檢查，以致人手極度不足，公司被指後知後覺，太遲才宣布取消航班，令乘客無所適從。其後公司時任行政總裁安浩恩（Andrew Cowen）亦因此事離職。

去年12月，海航旗下的香港航空多名董事連環辭職，包括蒙建強，以及警務處前處長、時任副主席鄧竟成等人，海航近年亦屢傳財困，外界擔心香港快運會否受到影響。

直到今年3月初，有傳媒報道指國泰有意收購香港快運，國泰當時僅承認正在積極商談一項涉及香港快運的收購事項，但無法確定會否訂立任何協議。至今日（26日），國泰終於正式發通告，把快運收歸旗下。