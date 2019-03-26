【麻疹爆發】政府為機場員工新增晚間接種疫苗時段　每日650名額

本港爆發麻疹，機場近日多宗感染個案，衞生防護中心上周起在機場設置衞生站，為機場員工接種麻疹疫苗，然而供不應求的情況屢屢出現。 有民航工會早前要求衛生署增設接種節數及名額，衛生署今（26日）公布實施新措施。由今晚起，衛生署在機場設置的兩個衛生站將增加一個黃昏接種時段，並增加下午時段接種名額至300人；換言之每個衛生站由即日起將增加300個接種名額。換言之，每日合共有650個接種疫苗名額。

衛生署增設黃昏接種時段，機管局行政大樓的衛生站現時有近100人在現場排隊輪候；至今名額尚未派發完畢。（李永富提供照片）

衛生署自上周宣布機場爆發麻疹後，於機場內設置衛生站，為有需要的機場員工提供接種疫苗服務。而由本周一（25日）起，衛生站的數目更增至兩個，分別位於禁區內及機管局行政大樓內。

民航工會、機管局及衛生署今中午會面，就機場爆發麻疹情況，商討應對安排。參與會面的民用航空事業職工總會副主席李永富指，衛生署接納了在會上提出的增設節數安排，由即日起將增加下午6時至下午9時的黃昏接種時段，兩個衛生站將各提供200個名額，讓有需要的員工接種疫苗。

除了增加節數，李永富指衛生署亦將會增加下午2時至下午5時的下午接種時段名額，由原來的200個名額增加至300個。而針對上午10時至下午1時的上午時段，李永富指曾經提出將上午時段的開始時間提早至上午8時半或9時，並增加上午時段的名額數目。惟會上衛生署稱要與物流公司商討運送疫苗安排，未能落實有關的措施，稍後再答覆。