猴子滋擾投訴12年來跌76%　新垃圾桶料上半年面世　阻野猴翻垃圾

為解決猴子滋擾，漁護署自2007年起為委託承辦商為金山、獅子山及城門郊野公園的猴子避孕及絕育，終見成效。漁護署數字顯示，截至今年2月，已有超過 2,200 頭猴子接受了避孕或絕育處理。計劃自實施以來，有關猴子的投訴由 2006 年的 1,400多宗大幅下降七成六至去年約330 宗。漁護署將於今年上半年使用新款垃圾桶，冀減少猴子及野豬等野生動物在戶外垃圾中尋找食物而造成的滋擾。

根據漁護署的全港猴子普查，過去5 年猴子數量維持約1,800 隻，主要分布在金山、獅子山及城門郊野公園一帶。（資料圖片／余睿菁攝）

漁護署回覆立法會議員質詢的文件顯示，漁護署委託承辦商為猴子避孕及絕育的手術漸見成效。截至今年2月，已有超過 2,200 頭猴子接受避孕或絕育處理。計劃自實施以來，署方接獲有關猴子的投訴由2006年的1,400多宗大幅下降76%至2018年約330宗。漁護署即將展開檢討處理猴子滋擾的工作，以制訂一個更全面管理猴子滋擾的計劃。

今年上半年試用新款垃圾桶 減野猴、野豬翻垃圾

此外，漁護署現正和食環署及環保署開展一項顧問研究，以改善垃圾桶的設計，從而減少猴子及野豬等野生動物在戶外垃圾中尋找食物而造成的滋擾。顧問已改良共三款垃圾桶的設計，將於2019年上半年在個別經常被野生動物滋擾的黑點進行實地測試，並會在年內根據測試的結果改善有關設計。食環署會留意新設計的測試結果及使用情況。若新設計能有效減低野豬及猴子等野生動物從垃圾桶內尋找食物，食環署會在將新設計推展至合適的地方使用，以改善環境衞生。