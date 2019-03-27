【有片】國泰收購快運 Fanfares從此絕跡？旅遊達人小斯為你分析

國泰作價49.3億元收購香港快運，染指廉航，是否意味大受歡迎的國泰Fanfares不再？旅遊達人小斯和 Victoria 不約而同認為國泰精打細算，相信Fanfares長做長有。要知道Fanfares是否最抵？國泰快運結成一家後要留意哪三大事項？即看影片。

旅遊達人小斯認為Fanfares是航空公司的銷售策略，相信能賺錢因此不會取消。(網上圖片) 消費者當然關心國泰Fanfares會否從此消失，兩位旅遊達人小斯和Victoria 均認為Fanfares對國泰而言能賺錢，相信會保留。不過小斯自言「十次只有兩次便宜，感覺是像將賣剩的拿出來賣」。 Victoria也指Fanfares只有很少時間搶購，加上航班班次奇怪，座位又少，搶到也不便宜，「有一次飛河內也要近2000元，乘越南航空或是廉航的話也是差不多價錢甚至更便宜」。

+ 39 + 38 + 37