港鐵首啟動封頂機制　最多可加價3.3%

去年大賺160億元的港鐵，根據港鐵可加可減票價調整機制，即使頻頻出現列車服務延誤、車務事故以及工程醜聞，預料今年仍可繼續加價。 政府統計處今日（28日）公布去年第四季運輸業名義工資指數變動為5.9%。按照港鐵票價調整方程式計算，連同早前公布的去年12月通脹指數為2.5%，減去額外的0.6%扣減，得出的結果是3.6%，由於首度啟動「封頂」機制，實際最多可加3.3%，預計最快今年6月生效。

政府統計處今日（28日）公布去年第四季運輸業名義工資指數變動，根據港鐵票價調整機制，預料今年加幅為3.3%。（張浩維攝）

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+ 8 + 7 + 6

根據港鐵票價調整機制，其方程式為將去年12月份的綜合消費物價指數變動，相加去年第四季運輸業名義工資指數變動後乘以0.5，再額外扣減0.6%，便能得出港鐵票價加幅結果。

惟方程式設「封頂」機制，其票價加幅不能高於前一年第四季家庭住戶入息中位數變動幅度。根據政府統計處公布的2018年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示去年第4季家庭月入中位數為28200元，較2017年的27300元，按年增加3.3%，故預料今年票價加幅為3.3%，此次亦是港鐵首次啟動「封頂」機制，相比去年票價加幅3.14%為高。

港鐵今年調整票價調整幅度計算方程式及結果：

0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 （2.5%）＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（5.9%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）=3.6 % 機制設「封頂」，根據去年第四季家庭住戶入息中位數變動為3.3%，故今年港鐵票價加幅：3.3%

另外根據分享利潤機制，港鐵去年大賺160億元，基本業務利潤達112億，故港鐵須撥2.25億元作車費回贈，連同去年有12宗涉及列車服務延誤超過31分鐘或以上的事故，被罰款2000萬元，因此今年會有合共2.45億元撥作提供票價優惠。



八達通車費優惠調高至3.3% 變相抵銷加幅

參考往年經驗，港鐵會為使用八達通的乘客提供最少半年的每程車費扣減3%，即每程97折八達通車費優惠。港鐵今日宣布，將機制內每程3%的八達通車費折扣「加碼」至3.3%，變相車費維持不變，直至今年底。

另外，參考過往港鐵多年加價幅度，只有2007年及2017年兩年未有按機制加價。

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