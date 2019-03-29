【西九奪命車禍】籌逾37萬善款 助西九車禍城巴司機遺屬度難關

西九龍公路於3月7日發生奪命車禍，令59歲的城巴車長蘇國偉與妻兒天人永隔。蘇家頓失經濟支柱，蘇太既要在痛失摯親的難過中為丈夫處理身後事，亦為日後茫茫前路憂心不已。香港職業傷病聯盟早前於「01心意」平台為蘇家開設籌款項目，短短三星期已為蘇家籌得逾37萬善款，所得捐款全數交予死者遺孀蘇太作丈夫蘇國偉殮葬及家庭日後生活用途。

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「我老公真係一個好老公、好爸爸，乜都以屋企為先，啲親戚朋友個個都知......」蘇太坦言至今仍未能接受丈夫離世的事實，憶起丈夫生前對兒子的承諾再無法兌現，蘇太再次哭成淚人。蘇太指，丈夫離世前教識二子踏單車，更已購買單車，二子在爸爸離世後經常喊道「好想爸爸陪我踩單車」，可惜一切已成追憶，二子再無法與爸爸享「天倫樂」。

死者蘇國偉育有3名子女，大女升中在即，最為懂事，即使新年時父親欲一家人外出用膳，大女亦會以不想浪費金錢為由婉拒。當知悉爸爸車禍離世後，大女一直故作堅強，將所有心力投放在學業上，免去母親擔心。大女早前代表學校參加比賽，並向爸爸承諾會贏取獎項，惟在比賽中成功獲獎的同時，爸爸卻永遠無法出席頒獎禮見證這個時刻。

四歲幼子及八旬病母未知死訊

蘇家生活雖不富裕，但一家樂也融融，非常滿足。長女、二子同獲父親寵愛，而年僅四歲、患有自閉症及語言障礙的幼子則需要特別照顧，幸好經過半年的言語治療已有改善，盼望能於今年入讀幼稚園。蘇太又指幼子平日最愛黏著父親，又會到樓下取免費報紙予父親閱讀，至今仍以為父親只是還未下班，繼續代父取報紙，卻不知道父親永遠不會回來。

至於蘇國偉身在老人院、全身癱瘓的八旬母親，蘇太坦言至今未敢探望奶奶，擔心自己未能管理好情緒，令奶奶發現端倪，現時僅由叔仔代為探望及騙說「阿偉正回鄉辦事」。

香港職業傷病聯盟計劃幹事阮生已將暫時所得的全數善款及公眾的慰問卡轉交予蘇家遺屬，蘇太感謝各界善長的關心及支持，助其一家度過難關，直言無以為報，承諾將來如果有能力，亦會回饋社會，「我同個女都話將來我哋都要幫返其他有需要嘅人。」

城巴車長蘇國偉遺屬的籌款項目將於4月4日結束。香港職業傷病聯盟會於核數後將全數餘款交予蘇太。

香港職業傷病聯盟會計劃幹事阮生已將善款支票交予蘇太，並向蘇家作出慰問。（詹海萍攝）

香港職業傷病聯盟將協助死者遺屬及家人籌集殮葬及生活費，所籌款項將全數交予死者家庭，請立即捐款：https://heart.hk01.com/zh/project/10107