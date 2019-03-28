前督察涉偷杯麵牙擦案　自辯指斥調查警員糊塗　令他原告變被告

前高級督察去年在超市內涉嫌偷竊杯麵、牙刷、豆漿等，被保安截停後疑意圖跑走。他否認一項盜竊罪，案件今（28日）於西九龍法院開審。被告自辯稱當時打算前往付款，但突被女保安捉住衫尾，他當日不適，感到厭煩便扔下膠袋跑走。他在庭上斥警員辦事糊塗，指自己才是受害者，卻「原告變被告」。

被告李士鳴在西九龍法院否認盜竊罪。（資料圖片）

被告李士鳴，66歲，否認於去年10月2日在荃灣綠楊坊的Taste超級市場Taste偷竊酒、魚、杯麵、豆漿及牙刷，所有物品共值135.4元。

稱遭黑衣女人扯衫尾

被告自辯稱，當晚經生果位走向收銀處，突然被黑衣女人扯住衫尾，指他撞到對方。被告認為她無理生事，加上當日不適服了感冒藥，覺得煩厭，遂決定不買東西並扔下膠袋。該女子隨即大叫「搶嘢」，被告遭推倒在地，腰部被踢，手機也被對方搶去。其後警察到場，拿著一袋東西問他有無高買。被告否認有意偷竊，又謂警察調查不力，指自己「原告變被告」。

控方指被告棄物向街道方向走

控方質疑他當時打算往收銀處的說法，被告回應生果位後方便是收銀處。據庭上播放的閉路電視片段，被告拿著白色膠袋走近出口的防盜器，女保安急步上前截停。他跟保安折返超級市場，卻突然在生果處扔下膠袋跑走。控方質疑，他跑向的方向是街道而非收銀處。被告不同意該方向是街道，辯稱他未出門口，原打算轉右付款，但被保安阻撓。他又解釋折返店內是怕對方會冤枉他非禮。

聆訊明續。

案件編號：WKCC5419/2018