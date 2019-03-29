【麻疹爆發】有員工未知是否已接疫苗欲驗血　惟早上時段已滿額

本港爆發麻疹，至今累積個案已達31宗。為加強控制機場爆發情況，食物及衞生局周四（28日）宣布，將為機場內懷疑抗體不足的員工驗血。 機場內的驗血站外早已有員工排隊，至12時已貼上「名額已滿」。有員工到場後才獲知未能入內，需要於下午再到場輪候。 就機場現場所見，不少航空公司櫃枱職員未有戴上口罩。不過，機場便利店的口罩已售罄，職員透露店內已暫無存貨。

機場內的驗血站外今日早上（29日）雖未見人龍，惟於中午12時站外告示牌已貼上「名額已滿」。（張嘉敏攝）

食物及衞生局周四（28日）就應付麻疹爆發宣布三大方向，包括加強控制機場爆發情況、提出先導計劃為機場內懷疑抗體不足的員工驗血。今日（29日）共為100名員工驗血，並分早午兩個時段。早上時段為上午10時至下午1時，下午時段則由下午2時開始。

食物及衞生局周四（28日）提出先導計劃為機場內懷疑抗體不足的員工驗血。（張嘉敏攝）

不過於中午12時，站外告示已貼有「名額已滿」，現場職員稱下午時段尚有40個名額，有意驗血的員工可於現場輪候。機場員工李小姐於中午時分到場，其後才知早上時段名額已滿。她稱因遺失針卡紀錄，未能確定曾否注射疫苗，故前來驗血。由於下午尚要工作，故她未能確定能否再到場輪候。

機場便利店口罩已受罄

另外，雖部分麻疹個案為機場員工，惟於現場所見不少航空公司櫃枱職員未有戴上口罩，而大部分於離境閘口的機管局保安人員則有戴口罩。記者嘗試於二號客運大堂的便利店購買口罩，惟職員稱即棄口罩已售罄，「連倉嘅存貨都冇」。