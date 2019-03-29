少東看13歲「PTBF」價目表後犯肛交罪　求判刑與異性案看齊

魚檔少東與13歲男童於網上結識後大談性經驗，男童透露欲成為「PTBF（出租男友）」，更將價目表供少東參考，少東抵不住引誘與男童肛交，東窗事發後，少東被判囚2年半。他不服判刑提出上訴，案件今（29日）進行聆訊，少東的律師指，且同性與異性非法性交罪行的判刑應要「睇齊」，最高刑罰均應一視同仁訂為5年，才可符公平原則。

被告楊浩南認與未成年少年非法肛交罪在高等法院被判囚2年半。

上訴人楊浩南（28歲）早前承認2項與16歲以下男子作出同性肛交罪。

同性非法肛交應與異性看齊

楊今由資深大狀麥高義及大律師石書銘代表，律師指異性與同性非法性交罪行的判刑應該要「睇齊」，才可以符合憲法規定，惟現時與未成人士作同性肛交的最高刑罰應由終身監禁降至5年，即與未滿16歲異性非法性交最高刑罰一樣。

本案涉援交原素

律師又指，異性非法性交的罪行多半在裁判法院審理，刑罰由半年至18個月監禁不等，但本案卻在高院審理，不符合公平原則。再者本案涉及援交元素，法庭在判刑時應納入此元素作考慮，律師又舉出，在另一宗同涉援交元素的案件，判刑也只是18個月感化，認為在本案而言，量刑起點應降至12個月。

法官聽罷陳辭後，認為要先了解涉及援交元素的非法性交案件，再讓雙方作進一步陳辭，案件遂另訂日期再作爭議，並准上訴人保釋等候上訴。

事主發出價目表

案情指，事發時13歲的男事主X與當時27歲的被告透過Instagram認識，二人交換電話並討論X的性經驗，X更透露自己想成為「PTBF」賺外快，被告曾勸籲X不要出賣自己的肉體及靈魂，但X仍將價目表給予被告，又表示不會向他收錢，二人最後終同意見面進行性交。

阿姨看到短訊揭發事件

去年8月18日，被告帶X到自己住所打機，不久後二人利用潤滑劑進行肛交，期間亦有使用避孕套，事後被告請X吃晚餐而二人亦繼續聯絡，同年9月23日，被告再次帶X到住所看電視及肛交。及後X的阿姨因不慎看到X電話存有援交價目表，因而揭發事件。

案件編號：CACC361/2018