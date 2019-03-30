警隊擬購入3932套「戰術套裝」　要求防火、磚、刀及硬物襲擊

近年大型示威包括雨傘運動及旺角騷亂發生後，警隊添置「水炮車」、「胡椒球發射器」等，繼於2017年購買400套供機動部隊及衝鋒隊使用的「戰術套裝」後，今年擬再添購3,932套，將於5月截標。據今次招標文件，其中列明要適用於維持公共秩序，最基本規格要求防火阻燃，裝備包括「刀石不穿」的保護背心、能載5件催淚煙或橡膠子彈的彈袋等。 有熟悉警隊裝備的專家指出，今批「戰術套裝」共11件個人保護裝備，加強了防禦功能，是類似現時法國防暴隊的裝備。有立法會議員質疑，香港有無需要用到大量防暴裝備。警方回應查詢指，裝備部署等屬行動細節，警方不會公開。

過去在大型示威中，機動部隊及衝鋒隊會戴頭盔及盾出動，但手臂及腿部未有保護裝置。（資料圖片）

據最新招標文件，11件裝的「戰術套裝」屬個人保護裝備，設計上採用全黑色，無論是大、中、細碼的全套裝重量不得超過5.9公斤，包括背心、手套、護肘套、護腳套等，須保護到肩、胸腹、背、手臂、大腿、腳脛及足部等，用料須是聚碳酸酯（Polycarbonate）製成，或更好的物料，能夠防火及防水，並指明要求保護物料能承受圓錐形尖銳物件帶來的60焦耳衝擊，及抵受由戰術刀帶來的15焦耳衝擊力。

黑色彈袋供裝5件催淚煙

其中在臂、大腿及脛的護套方面，列明設計要求，須適用於維持公共秩序時穿戴。手套方面，在防撕、防穿及防磨損都分別有水平要求，並須保護到關節。背心規格要求最多，有14項，包括能夠能承受90至100焦耳範圍內的衝擊，深度不超過20毫米，能緩衝來自磚、石頭、玻璃瓶、金屬器、木棍的衝擊力。

另外，「戰術套裝」還包括可扣的黑色彈袋，能裝載5件催淚煙（Tear smoke）或橡膠子彈，分別長37毫米及125毫米。翻查資料，前者符合現時由機動部隊第二或第三排人員使用、俗稱「大口槍」的法德魯吋半口徑槍（37/38mm Federal Riot Gun）。俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊曾在演習中發射橡膠子彈。

專家︰背心設計為擋掟磚、長竹

有專家指出，今次招標是更換防暴裝備，類似現時法國防暴隊的裝備，11件個人保護裝備，可由人員自行穿上，但招標没包含頭盔。他指，值得留意是防暴背心的抵禦力要求，以及凹陷程度不能多於20毫米，是針對旺角騷亂中示威者使用長竹及掟磚而設計，但質疑香港比法國及英國天氣熱，防火物料會引起散熱問題。他認為，經過以往大型示威後，警方頻「武力」升級，反映當局對未來的內部保安有憂慮，為未雨綢繆。

區諾軒︰看不到香港有需要

立法會議員區諾軒認為，近年本港大型示威減少、罪案率亦屢創新低，看不到警方有什麼需要增購防暴裝備，而且警方近年以反恐為名，不斷增加開支，2019-20年度的總經常開支預算逾二百億元，認為警方應交代採購原因，「究竟香港有咩危機令警隊要不斷買？」

警方︰因應實際行動需要購入

據資料，警隊在旺角騷亂後成立檢討委員會，在會議上同意引入英法防暴警察裝備。於2017年2月，警務處招標購買400套「戰術套裝」，當時由承包商東安（遠東）有限公司中標，價值463.6萬元，平均萬元一套，成為「速龍小隊」新戰衣。就今次招標，將於5月24日截標，供應商須在發出訂單後的120日完成送運。就增購目的及預計涉及的開支金額等，警方回應查詢指，警隊不時因應實際行動需要，購入合適的裝備。裝備部署等屬行動細節，警方不會公開。