酒店業協會：去年入住率達92%創新高　港酒店房間均價升9%

去年港珠澳大橋開通、廣深港高鐵香港段通車等因素下，推高全年訪港旅客接近6515萬人次，較2017年增長11.4％。香港酒店業協會今日（29日）公布，旗下140名會員的300所酒店，去年入住率達92.05％，為有記錄以來新高，而平均房租亦上升了9％，約1,310港元一晚，為2014年來新高。 協會同時指，在剛過去的農曆新年假期，平均入住率為95.3％，較去年的93.9％高出1.4％，而平均房價亦有2.6％的增長至1,615元。

本港酒店入住率創新高至92%。（資料圖片／洪嘉徽攝）

香港酒店業協會主席關淑華認為，去年多個基建落成，的確令業界的入住率於第四季迅速急升，但受到中美貿易戰所帶來的影響，加上入住率會因去年急升後有所放緩，預計今年數字只有輕微升幅。至於酒店房間供應量，雖然香港怡東酒店將於本月底結業，但隨著數間具規模的新酒店相繼落成，如剛於上星期開幕的香港瑰麗酒店，及於下半年開業的帝逸酒店和K11 ARTUS等，補充房間數量，預計未來三年，每年大約有3％的約2000多個酒店房間數量增長。

關又説，協會去年成立了智慧型酒店發展委員會，項目初期集中於探討「智慧型酒店房」的定義及進行研究報告，並於六月份舉辦首次跟科學園合作舉辦智慧型酒店高峰會，以及加强與旅發局合作，共同制定長遠，有效及針對性的酒店業推廣計劃。