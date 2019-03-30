【有片】被高球棍狂打　唐狗旺仔痊癒仲識笑　政府年內諮詢擴動保

旺角長旺道街市一間海味雜貨店飼養了一隻黑色唐狗仔「旺仔」，深得檔販街坊喜愛。不過去年12月，一名送貨男工深夜以高爾夫球杆突襲熟睡的旺仔，嚇得小狗急忙躲避保命。送貨工承認虐畜被判18個月感化及接受為期一年的戒毒療程。 事隔數月，旺仔似乎忘記了傷痛，繼續在街市「打躉」，任摸無怨。能夠走出殘酷對待的傷痛，旺仔是幸運的個案，不少組織大力倡議擴大保護動物範圍及提高虐畜罰則。即點擊觀看影片，看看這名「苦主」的最新狀況。

旺仔是長旺道街市的「地膽」。（譚威權攝）

狗主張婆婆指旺仔現在已經痊癒，心情未受不幸事件影響，並安排牠在舖內過夜。（譚威權攝） 《香港01》記者到旺角長旺道街市探望旺仔，只見牠乖乖的在主人張婆婆的海味雜貨店守門口，婆婆也為牠準備了至愛的蛋撻做茶點。附近檔販和街坊見到旺仔溜過，都會輕拍牠的頭及身，小狗毫不抗拒。去年12月被襲，旺仔幸運地只受了皮外傷，現在都痊癒了，張婆婆受訪時不斷除了反覆稱讚愛犬「很乖」，也提到牠未因事件而怕人，繼續四圍要人「摸摸」。 婆婆指現在旺仔很生性，不會搗亂，每晚都讓他在海味舖內過夜，不會再鎖牠在戶外。有在附近工作的女士會在用膳時間，到街市為旺仔抹身，又與牠散步，「無話去邊架，佢(旺仔)想去邊就會帶我哋去。」她們出力又出錢，當天更為旺仔送上全新頸圈。 然而，旺仔算是受虐案中較幸運的一群，但近年有不少動物（包括貓、狗、龜、野豬等）被虐待至重傷甚至死亡。不少政黨及民間組織都建議政府擴大動物保護範圍，已獲政府正面回應。

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2018年《施政報告》中，行政長官林鄭月娥提出擴大動物福利的相關條例，包括在《防止殘酷對待動物條例》中，加入謹慎照顧責任(Duty of Care)及實務守則，要求飼養動物人士採取必要措施保障動物福利，必須提供適當照顧及充足活動空間。擬修例後，動物可以在實際受到傷害前受到保護。

以狗隻在戶外曝曬為例，現時條例只容許執法人員於狗隻曝曬後出現中暑或脫水等傷害時執法；但擬修例後，容許狗隻於無遮蔭的地方缺水，主人可能觸犯謹慎責任，而被執法人員發出通知書要求糾正。政府預料今年會就修例諮詢。

政府在2006年修訂了《防止殘酷對待動物條例》，把罰則由監禁6個月及罰款5,000元大幅增加至入獄3年及罰款20萬元，令在港虐畜的最高刑罰會較大部分已發展地區高，但食衞局都願意再檢討。不過當局目前無計劃強制因曾虐畜人士必須接受心理輔導，認為罪犯動機和背景各有不同，強制接受心理輔導並非最恰當的做法。

↓↓↓近年涉及虐待動物事件（以下只是冰山一角）