強積金自願供款、購買延期年金扣稅上限增加　明天起生效

立法會本月20日通過有關延期年金及強積金自願性供款的扣稅草案，兩者的扣税上限增至6萬元，明天(4月1日)起生效。財經事務及庫務局局長劉怡翔今(31日)發表網誌，指在新的稅務安排下，扣除額上限為每年6萬元，此上限為合資格延期年金保費和可扣稅自願性供款的合計上限，以現時最高的稅率(即17%)計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

劉怡翔發表網誌，指出政府從明天起為納稅人提供稅務優惠，鼓勵市民作出可扣稅強積金自願性供款，或購買合資格延期年金保單。 （資料圖片）

劉怡翔發表題為「以稅務優惠鼓勵退休儲蓄」的網誌，指出政府從明天起為納稅人提供稅務優惠，鼓勵市民作出可扣稅強積金自願性供款，或購買合資格延期年金保單，鼓勵勞動人口盡早儲蓄作退休之用，以應對長壽所帶來的財務風險。

強積金自願性供款可扣稅上限為每年6萬元

在新的稅務安排下，可扣稅強積金自願性供款或合資格延期年金保費可享稅務扣除，扣除額上限為每年60,000元，此上限為合資格延期年金保費和可扣稅自願性供款的合計上限。以現時最高的稅率(即17%)計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

劉怡翔提醒，延期年金和可扣稅自願性供款不能直接作出比較，市民應考慮自己的需要和承擔風險的能力而作出取捨，並可透過投委會的「錢家有道」網站，了解這兩項可扣稅退休財務規劃工具是否符合個人需要。明天起，保險業監管局和強制性公積金計劃管理局會分別在其網頁，提供可扣稅自願性供款帳戶的強積金計劃名單，以及公布合資格延期年金產品的名單，供市民查閱。