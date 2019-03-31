工聯會不滿教師學位化需時兩年落實　對津貼小學教師不公

教育局公布公營中小學教師職位全面學位化推行細節，資助學校可按校本情況，於2020/21年前一次過或分兩年時間落實政策。工聯會屬下教育工作人員總工會一項調查顯示，85%受訪者認為分兩個學年才全面實行，實為不公平做法。 工聯會稱，上述安排將對不同學校文憑教師（CM），造成不公平的現象，亦會影響老師對原任學校的歸屬感。

教育工作人員總工會會長余綺華（左）及工聯會立法會議員何啟明（右）。（受訪者提供）

教育局上周表示，將在2019/20學年一次過把公營中小學的教師職位全面學位化，小學、中學的學位教師比例，會由現時分別為65%及85%，劃一增加至100%。資助學校可因應校本情況，一次過或分兩年時間全面落實，涉及全年額外開支約15億元。

香港教育脈搏及教育工作人員總工會，於本年3月初透過電郵向會員發出問卷調查，共收回216份合格問卷。接近九成受訪者認為「不論中小學都應該於2019年9月實行教席全面學位化」；近85%受訪者認為，教育局分兩個學年全面實行全面學位化，實為不公平的做法。

工聯會稱，據可靠消息指，教育局將於本年9月1日起，讓所有津貼中學、官立中學及官立小學的合資格教師按政策改編至學位教席，唯獨津貼小學的合資格教師須按校本情況分兩年改編。

教育工作人員總工會會長余綺華批評，上述安排對津貼小學老師非常不公平，她認為，所有教席都應在下學年得到改編。

工聯會立法會議員何啟明及余綺華建議，應先保障文憑教師（CM）的合理及公平的薪津待遇；若學校自行安排分兩年實行，將對不同學校文憑教師，造成不公平的現象，亦會影響老師對原任學校的歸屬感。