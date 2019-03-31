第二隻「港產」川金絲猴在海洋公園誕生　園方邀公眾參與改名

海洋公園今日（31日）宣布，在周五（29日）迎來第二隻在港誕生的瀕危物種川金絲猴，其父母是來自成都動物園的雄性川金絲猴其其和雌性川金絲猴樂樂。川金絲猴寶寶與母親樂樂的健康情況穩定，海洋公園將邀請公眾為川金絲猴寶寶改名。

香港海洋公園迎來本港第二隻川金絲猴誕生，目前小寶寶與母親樂樂的健康情況穩定，由公園的專家妥善照料。（海洋公園提供）

川金絲猴寶寶健康情況穩定

海洋公園表示，第二隻在港誕生的為瀕危物種川金絲猴，父母是來自成都動物園的雄性川金絲猴其其和雌性川金絲猴樂樂，牠們分別於 2015 年及 2012 年進駐公園，川金絲猴寶寶與母親樂樂的健康情況穩定。發言人表示，為了讓川金絲猴寶寶與母親增進感情，海洋公園香港賽馬會四川奇珍館於今日局部關閉，並將邀請公眾幫助為川金絲猴寶寶命名，寶寶性別和命名細節將在香港海洋公園官方 Facebook 專頁公布。

海洋公園將邀請公眾幫助為川金絲猴寶寶命名，寶寶性別和命名細節將在香港海洋公園官方 Facebook 專頁公布。（海洋公園提供）

第二隻川金絲猴印證海洋公園成果

海洋公園動物及保育執行總監 Michael Boos 表示，繼2017年首隻川金絲猴在香港誕生後，海洋公園再度成功繁殖出第二隻港產川金絲猴。他認為，第二隻川金絲猴誕生印證了海洋公園的動物繁殖計劃取得重大成果及團隊的世界級動物護理技術，亦感謝成都動物園在川金絲猴繁殖計劃上的支援，包括派出川金絲猴護理專家到港協助樂樂生產。

川金絲猴在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄上被列為瀕危物種，現僅存約 15,000 至16,000 隻生活於中國中西部野外。川金絲猴的哺乳期為 19 至 22 個月，預計初生寶寶將繼續與母親形影不離，直至兩歲為止。

圖為川金絲猴寶寶的兄長樂奇剛出世時的樣子，但牠將於4月10日返回成都動物園。（資料圖片 / 海洋公園提供）

兄長樂奇將於下月運返成都

此外，根據海洋公園與成都動物園的繁殖物種合作安排，川金絲猴寶寶的兄長樂奇（即首隻在港誕生的川金絲猴）將於 4 月 10 日返回成都動物園。發言人解釋，因為雄性川金絲猴年滿兩歲後，便會發揮爭鬥稱王的本色，以及呈現雄據地方行為，而雄性川金絲猴成長後通常亦會被父親趕離族群，故作出有關安排。