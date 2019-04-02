醫委會周二討論海外醫生留公院5年建議　病人組織斥窒礙醫生回流

公立醫院醫生人手短缺，醫院管理局近年欲透過增聘海外醫生以紓緩人手不足問題，惟有意見認為現行政策對海外醫生吸引力欠奉。 醫務委員會周三（3日）將開會討論相關議題，據了解，會議將討論海外專科醫生應否獲豁免實習期，包括要求海外專科醫生考取執業資格試後，必須在公立醫院做滿三至五年才可免實習；亦有方案建議將現時的半年實習期縮減至僅數天，符合法例要求。 有委員傾向支持要求海外醫生留在公院工作3年，熟習本港條例後再免實習，有病人組織則認為未有正式註冊，或影響待遇及晉升機會，做法窒礙醫生回流，無助增加人手。

海外醫生被政府視為解決目前本港公立醫院醫生不足的短期措施，惟醫管局數據顯示由2012年至今日，僅42名醫生有限度註冊形式來港，現時有12人在麻醉科、急症科、心胸肺外科、家庭醫學及、內科及放射科等人手短缺的部門工作，有4人則轉至兩間大學任職。

若擁有海外專科資格的醫生，即使通過本港的執業資格試，亦需要完成半年實習才可完成正式註冊。醫管局資料顯示，過去7年僅另外8名醫生成功考獲本地執業試，其中6人仍在公立醫院工作。外界質疑現行政策及工作環境對海外醫生吸引力低。

需討論應否放寬實習期、放寬年期長短等方向

醫委會明日（周三）將開會討論應否放寬海外專科醫生的實習安排，據了解，討論的方案眾多，方向包括要求海外專科醫生考取執業資格試後，必須在公立醫院做滿三至五年才可免實習；有方案建議將現時的半年實習期縮減至僅數天，已可符合法例要求；亦有方案提出，若海外醫生通過執業試後，若該醫生同時擁有3年公立醫院工作經驗，便可獲免實習期。

蔡堅認為，要求海外醫生留公院工作3年算是合理的年期。（資料圖片）

蔡堅：實習是為了讓海外醫生了解本地規例

身兼醫委會委員的醫學會前會長蔡堅表示，現時公營醫療面臨最大壓力，自己傾向支持可解決公營壓力的方案。他提及實習期的目的是令非本地培訓的醫生，在工作期間可熟悉香港的條例及做法，若完全豁免海外專科醫生的實習期，會增加違反規例的機會。他個人認為在公立醫院先工作三年是一個合理的時間，讓海外醫生足夠成熟理解本港的醫生做法。醫學會今晚料討論對今次議題的立場。

彭鴻昌整個修訂實習要求的目的，應是鼓勵合資格的海外醫生來港工作。（資料圖片）

病人組織：設綑綁年期要求 違反修訂原意

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，通過執業資格試的非本地培訓醫生，只要在公立醫院工作滿三年便可豁免實習要求的方案，對有意來港工作的海外醫生更具吸引力。彭鴻昌指，若綑綁年期的要求，是由海外醫生在通過執業試後起計，需再做多5年才可獲免實習及完成正式註冊，連同之前有限度註冊的3年時間，醫生需在本地公立醫院工作長達8年，在等候正式註冊期間，海外醫生與其他本地醫生的待遇及晉升機或有差異。彭鴻昌認為綑綁年期要求要求是窒礙醫生回流，無助增加人手。