四成幼兒日花逾一小時看電子屏幕　專家指2歲或以下幼兒不應使用

有組織早前進行調查，了解幼兒使用電子屏幕的情況。調查發現，約四成兒童每日看電子屏幕一小時或以上，更有高達7%家長讓小孩每天使用電子屏幕三小時或以上。 註冊視光師苗延泰提醒，為顧及幼兒視力發展和健康，0至2歲的幼兒不應使用電子屏幕。若幼兒每日花上多於一小時於電子屏幕上，眼睛長期集中於強烈光線上，會影響眼睛發育，造成近視、散光等問題。

民主思路調查發現，四成幼兒日花逾一小時看電子屏幕。（黃詠榆攝）

民主思路社區實驗於今年3月，訪問了300名育有0至5歲幼兒的家長，發現39%幼兒日看電子屏幕一小時或以上。另外，更有高達7%家長讓小孩每天使用電子屏幕三小時或以上。

調查又發現，分別有38%和42%家長不知道衞生署有就幼兒對電子屏幕「應限制在一小時以內」和「睡前一小時不應使用電子屏幕」的建議。

每日花多於一小時於電子屏幕 會影響眼睛發育

註冊視光師苗延泰指，0至5歲幼兒仍處於發育時期，眼睛結構組織尚未成熟，若每日花上多於一小時於電子屏幕上，眼睛長期集中於強烈光線上，會影響眼睛發育，造成近視、散光等問題。

民主思路社區實驗室認為，調查發現家長對於電子屏幕對幼兒影響的知識不足。為提高家長在這方面的意識，建議政府應鼓勵母嬰健康院護士，與家長會診時加強教育幼兒護眼之道。