DR REBORN母公司董事撤出美容院沐蘭　10名員工被即時遣散

香港醫思集團旗下的品牌除了包括美容院「DR REBORN」外，美容中心「沐蘭」亦是醫思集團旗下品牌之一，但其董事最近相繼辭任沐蘭的職務。工聯會立法會議員陸頌雄指出，香港美容健體專業人員總會近日收到多名「沐蘭」員工投訴，稱公司更表明今月起將不向員工發放薪水。 事件引起員工不滿，約有10名員工今日（3日）分店發起工業行動，新股東代表卻突然到場通知，稱要即時遣散「沐蘭」10名員工，尖沙嘴分店亦會結業。香港美容健體專業人員總會指出，剩下的分店員工至今仍未知公司會否結業，現時人心惶惶，冀公司可盡快交代。

陳霆峰（右）今日指陪同約10名員工到分店發起工業行動。（香港美容健體專業人員提供）

根據「沐蘭」的Facebook簡介，中心會提供一站式的美容、按摩及纖體服務。

總會幹事陳霆峰指出，多名員工近日得悉公司多次更換股東，又在3月尾期間，將尖沙嘴分店的所有機器及打卡機收走。同時，公司代表亦曾表示，截止4月份起不再向員工發放薪金，但卻未有說明日後的工作安排或員工去向。總會指出，過去曾多次要求公司交代，但卻不獲回覆。

一眾員工今日到分店門外示威，但新股東代表突然到場通知，稱部份「沐蘭」的員工要即時遣散，尖沙嘴分店亦會結業。工會指出，現時員工正於勞工處報案，遣散費及假期則仍有待計算。

工會指出，10名「沐蘭」的員工要即時遣散，尖沙嘴分店亦會結業。（沐蘭網站圖片）

現任員工人心惶惶

陳霆峰又說，除了尖沙嘴外，「沐蘭」亦於中環等地設有分店。他指出，雖然現時只有尖沙嘴分店結業，但公司的股權變動令員工人心惶惶，不知公司會否正式結業，他又指，「沐蘭」不少員工至今已工作多年，冀公司可盡快交代。

董事相繼辭職

按資料所示，香港醫思集團於前年成功收購暉亮發展的50%股權，並投資及開始以「沐蘭」提供美容服務。而香港醫思集團旗下的品牌包括美容院「DR REBORN」等。

記者查冊發現，暉亮發展的董事鄧志輝、李嘉豪分別於3月份辭職，而公司秘書、辦事處公司亦在最近申請更換。鄧志輝及李嘉豪，分別為醫思醫療主席、執行董事兼行政總裁，以及執行董事兼常務總監。

沐蘭用家可轉至DR REBORN分店使用餘下療程

香港醫思醫療集團發言人回覆查詢時稱，對事件感到遺憾。該集團指出，3月28日已正式把所持「沐蘭」股權轉讓予新買家，經與新股東接洽後，主動提出向被遣散員工墊支薪金、代通知金及相關遣散費用。此外，亦歡迎合適員工加入醫思醫療集團旗下其他品牌。

發言人又指，自「沐蘭」股權易手後，已即時採取一措施減低對現有客戶的影響，包括客戶可將餘下療程轉移到DR REBORN分店繼續使用。另外，集團會因應個別情況，安排向未使用療程的客戶退款。