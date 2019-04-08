父病逝、兄自殺　邊緣青年創體育會　靠足球狂熱脫離厭世人生　

人生五味紛陳，這兩位年輕人，卻已走過不少幽暗低谷。小虎父親早逝、兄長跳樓自殺，他試過叛逆、也曾經頹廢迷惘過活，更不堪壓力患上情緒病，最終靠著對足球的狂熱，解開心結；泰仔亦曾經少不更事，如今已遠離損友，終日窩在廚房埋頭苦幹，盼造一口甜，讓食者滿足微笑，亦希望未來可以開設咖啡店，並成為她口中的「星星」，在漆黑中依舊發亮。 香港善導會與恒生銀行合作，推出「恒生青年前路探索計劃」，協助邊緣及更生青年尋回人生目標，至今有逾600人受惠。

小虎現時是足球教練，開班教授青年踢波技巧。(受訪者提供)

25歲的小虎是受惠者之一。他外型魁梧，一身黑黝黝膚色，是個運動型大男孩，但燦爛笑容背後，實有段哀傷過去。

父中風離世後生活放肆 甚至萌生厭世念頭

小虎初中時，父親中風去世，迎來一大打擊，「最初好難接受，之後少左個人管，就開始放肆」，受朋輩影響下，他終日逃學、食煙、撩事鬥非，及至中三更被踢出校，之後試過從事舞台燈光、倉務等工作，但俱不如意，情緒波動，甚至萌生厭世念頭，「生活日日如是，唔知生存係為咩」。

兄長輕生後 小虎亦因情緒起伏確診躁鬱症

向來與小虎感情要好的兄長，突然跳樓自殺，令他人生再添曲折：「佢有情緒病，不嬲比較消極，就係咁就走左了。」哥哥的不辭而別，亦為小虎敲響警號，「10多年來不平坦，再加上兩個親人都離開」，他指，自己過往情緒不時起伏，亦易忟憎，更會有不理性消費，甚至想過自殺，他遂踏出第一步，主動求醫，終確診躁鬱症，並入住精神病房10天，及用藥治療。

小虎將興趣轉為事業，重拾人生目標。(受訪者提供)

為求轉變寄情足球 並轉化成事業

逐步走出陰霾後，小虎積極尋求轉變，他決意寄情足球，並將熱誠轉化成事業，「自己小學就接觸，都係阿爸帶我同阿哥去踼波開始」，他又自言，足球好比人生「信仰」，虔誠程度更媲美教徒，經社工轉介後，他考取足球總會教練牌照，去年4月更獲計劃批出創業基金，並與拍檔創立體育會，承包學校及機構生意，開班教授足球，「真係搵返生存動力，依家有個明確目標畀自己，情緒都穩定返晒。」

冀日後修讀運動管理高級文憑

他又指，計劃中得以向富創業經驗的前輩取經，更有助拓展人脈，他亦對未來充滿期待，亦打算重返校園，修讀運動管理高級文憑，增值自己。

泰仔喜愛製作甜品，形容是生命中不可或缺一部分。(陳淑霞攝)

迷途知返中泰混血兒 自設網店售蛋糕

23歲的泰仔，亦與小虎一樣迷途知返。她是中泰混血兒，熱愛烘焙，參與計劃後獲資助開設網店，接單出售自製蛋糕，提起甜品時，她喜孜孜說：「見到大家食完後花心怒放，自己都好有動力。」

她最拿手製作抹茶類甜品，及糖霜立體蛋糕，開業11個月以來，已接51個訂單。網店中盡是精緻蛋糕照片，亦有客人食後感分享，她笑言，甜品製作已成為她生命中不能或缺的一部分。



不過，這一切得來不易，泰仔16歲時誤交損友，試過錯走歪路，被判處感化令。還押兩周的經歷，終令她醒覺，遂開始遠離損友，重回生活正軌。中六畢業後，嗜甜的她希望發展烘焙生意，但苦無資金，雖有於酒吧工作儲錢，但生活日夜顛倒，讓她身心疲倦，周遭環境亦令她生厭：「要飲酒，又有啲客人會吸毒，自己覺得好傷身體，同嘥時間，不如留返嚟整甜品好過。」參加計劃後，她利用起動資金租借場地，又向咖啡師等偷師，期望逐步建立事業。

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小虎向經營咖啡室的前輩偷師，學習如何帶領團隊及提升服務質素等知識。(受訪者提供)

網店店名紀念與亡友友誼

店名「Vaho Star Patisserie」，背後亦藏著泰仔的細膩心思，旨在紀念亡友：「好朋友車禍離世，Va係代表佢，Ho就係我。」店名亦以星星比喻人生，「每個人都係自己的星星，照亮自己」，身穿巴黎鐵塔上衣的泰仔，對甜品聖地法國充滿情意結，希望未來有機會前往當地進修，及向開設主題咖啡店進發。

香港善導會獲恒生銀行支持推出「恒生青年前路探索計劃」，協助更生及邊緣青年探索前景，包括職涯評估、影子學習，讓年輕人跟隨行業內導師從旁觀察，又提供最高5萬元的創業資金，及實務培訓。善導會副總幹事李淑慧指，年輕人有想法，但無從入手，影子學習有助更了解行內實況，截至今年3月，5年內已服務逾600名青年，及資助56個創業項目，逾9成仍在營運。