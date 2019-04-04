去年253宗山泥傾瀉報告較前一年增三分二　土力工程處料風險續增

因應本港雨季即將來臨，土木工程處今日（4日）舉辦斜坡安全簡報會，就預防山泥傾瀉計劃作介紹。 土力工程處於去年共接獲253宗山泥傾瀉報告，較2017年的152宗為多，上升逾66%，為自2009年以來最高。土力工程處副處長歐陽仁生稱，現時難以預計今年雨季的山泥傾瀉事故頻率，但強調因應極端天氣變化，整體而言風險會日漸增加。

土力工程處指出，去年共接獲253宗山泥傾瀉報告，較2017年的152宗為多，上升逾66%，為自2009年以來最高。（張嘉敏攝）

土力工程處於去年共接獲253宗山泥傾瀉報告，並無涉及人命傷亡。雖為自2009年以來最高，但比過去25年年均約300宗為少。當中57.9%涉及道路、行人路、小徑等，而涉及寮屋、建築物等，則佔9.7%。

當局去年共發出3次山泥傾瀉警告，當中以8月29日接獲最多事故報告，高達58宗，當中近八成的山泥傾瀉報告來自新界西北，重災區為粉錦公路一帶。土力工程處副處長歐陽仁生解釋，導致山泥傾瀉的主因為降雨量的大小，而該區當日錄得447毫米雨量，為67年以來最多。

根據天文台的數字，最高雨量紀錄不斷被打破，而現時紀錄為2008年的146毫米。因應氣候變化問題，估計極端雨量會漸增，土力工程處預計將來發生山泥傾瀉的風險會逐漸增加。而於去年颱風「山竹」襲港期間，共有27宗山泥傾瀉事故，數量未算太高。

副處長歐陽仁生解釋，當時風力雖非常強大，但雨量未算太多，當日最高的雨量僅為於荃灣錄得的344毫米。不過他強調本港仍未解決斜坡安全問題，未能做到零風險，「只係近10年來未再承受極端雨量。」

他指為應付極端天氣，政府會持續保養斜坡安全，包括每年鞏固150個人造斜坡、為30幅天然斜坡進行風險緩減工程，並與其他部門合作，適時發布山泥傾瀉警告。他呼籲市民應至少每年為斜坡進行一次檢查，每五年進行「工程師維修檢查」。而現時全港約有6萬個人造斜坡，當中約兩成完成鞏固工程；而共有575個私人人造斜坡未按照危險斜坡修箿令鞏固斜坡。