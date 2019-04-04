不誠實取用電腦　律政司尊重終院裁決　強調對入侵電腦罪行仍有效

終審法院今早就協和小學洩漏試題案，裁定律政司上訴失敗，案件爭議「不誠實取用電腦」這控罪，是否能觸及使用自己的電腦或手機等器材犯案，這案例對多類型案件亦有受影響。律政司今（4日）作回應指，尊重法庭裁決，又指現有13案與須待候本案裁決作處理，同時亦會驗視以其他控罪作處理，又強調控罪對入侵電腦罪行仍然有效。

終審法院就協和小學洩漏試題案裁律政司敗訴，律政司回應稱尊重裁決。（資料圖片）

13宗案件須待協和案後處理

律政司發言人稱，現時有13宗法庭案件，需待協和小學洩漏試題案件的上訴裁決後，才能作處理。

發言人回應稱，律政司尊重終審法院的裁決，認為判決有助澄清相關法例條文和法律觀點。律政司會與執法部門緊密聯繫，以確保其他相關案件得到適當的處理，例如檢視是否繼續以「有犯罪或不誠實意圖取用電腦」罪作出檢控，或考慮改控其他控罪的可行性。

大部份控罪亦適用於互聯網

在考慮每宗案件的過程中，律政司會按實際案情、證據、適用法律和《檢控守則》，作相關刑事檢控決定。大部分針對現實世界的法例（例如是盜竊、欺詐等），均適用於互聯網。

控罪對入侵電腦仍然有效

《刑事罪行條例》第161條則針對有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，對非法入侵電腦及取用他人電腦干犯其他罪行等違法行為，仍然有效。

而法律改革委員會的一個小組委員會已在今年1月就電腦網絡罪行這個課題展開研究。