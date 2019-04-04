【復活節】團費最平港珠澳大橋499元　5日東京大阪團近3.4萬元

還有半個月就是復活節，香港旅遊業議會今（4日）公布節假日旅行團團費情況，亞洲短線團費用按年升3%至5%，報團人數與去年大致相若，當中最貴是東京、大阪5天團，索價近3.4萬元。而長線團的熱門地包括澳洲、歐洲、地中海、中東等，團費按年升5%，報團人數則約升8%，其中「天價團」、19日南美團，團費高逾11萬元。 此外，廣深港高鐵及港珠澳大橋的開通，亦帶動旅行團「旺場」，廣東省、桂林、廈門、張家界、貴州等地的高鐵團，團費由799元至6,000元不等，升約25%。

前往廣東省的巴士團，人數較去年同期增長約30%，團費約升35%，當中一半巴士團經港珠澳大橋。（資料圖片）

日本適逢櫻花期 東京大阪最平要過萬

旅議會指，多間旅行社推出三至四日的高鐵團及港珠澳大橋團，而旅客人數較去年增加約一倍，團費升約25%。其中由西九龍高鐵站出發的高鐵團佔70%。其中本月19日出發的桂林、陽朔4天高鐵團，費用最貴、為5,898元。而同日出發的3天廈門團，價錢則較為實惠、為1,899元。至於前往廣東省的巴士團，人數較去年同期增長約30%，團費約升35%，當中一半巴士團經港珠澳大橋，最平的兩天團僅499元。

向來是港人外遊熱門地的日本，適逢櫻花期的後段，故東京、大阪的5天團，最平團費為10,688元，遊覽和歌山世界文化遺產熊野古道；最貴索價33,888元，則有兩晚入住頂級設計及服務的溫泉旅館。而五天的韓國團，團費由4,599元至8,499元不等，其中有行程包括樂天世界、夢幻繽紛樂園及Onemount水世界的三大樂園。

↓↓↓ 各線路旅行團團費 ↓↓↓

最平澳洲團 六日$12999

至於長線團近來備受歡迎，最平的六天澳洲團，會到布里斯本歡樂農莊親親樹熊和袋鼠，團費12,999元。另有一個本月20日出發的西澳洲、南澳洲夢幻粉紅湖九天團，團費最貴為38,998元，會入住袋鼠島與野生動物近距離接觸。而冰島北極光十天團，最高費用為76,998元。