不誠實取用電腦罪失「萬能」功效　受影響案件或須改控或甚撤控

協和小學入學叩門試題外洩案，控方以不誠實取用電腦檢控4名被告，最終全被裁定罪名不成立。終審法院今日（4日）頒下判詞，終極詮釋該條文不涵蓋使用自已電腦的情況。律政司因應今次上訴，早前已押後13宗以該控罪作檢控的案件，現會檢視是否繼續用該控罪。有熟識這法例的大律師明言，律政司或要因應今次判詞，考慮更改控罪甚至撤控受影響的案件。至於以往被控這罪而入罪的人，是否能因這判詞而獲翻案機會，要視乎情況，因為法庭批准逾期上訴十分「罕有」。有立法會議員則促請政府盡快針對電腦科技，重新檢視法例。

終審法院今日（4日）頒下判詞，終極詮釋指，該不誠實取用電腦罪不涵蓋使用自已電腦的情況。（資料圖片）

視乎犯罪元素及證據 仍有得告

律政司在今次上訴中，亦指出有五種案件行為，都曾援引不誠實取用電腦罪，包括「發送包含虛假信息的電子郵件」、「使用電腦在互聯網上申請信用卡作犯罪計劃」、「使用私人電子郵件帳戶用複制粘貼將公司電子郵件轉發給其他人」等。法政匯思成員、大律師田奇睿表示，如日後案件牽涉到上述情況，即使未能繼續援引不誠實取用電腦，但只要有充分証據，亦可用其他條文控告，如用自己電腦申請信用卡，而懷有詐騙計劃，有其他證據或進一步案情，就會涉及串謀詐騙或詐騙罪等。

不誠實取用電腦 律政司尊重終院裁決 強調對入侵電腦罪行仍有效

若涉及私人地方使用個人手提電話偷拍，未有特定針對的條文適用。（示意圖，非偷拍圖片）

裁決揭條文漏洞 律政司需解決

不過，另外兩種行為，「使用手機在私人場所拍攝私密相片」及「上傳涉及性的視頻到互聯網」，律政司都是用不誠實取用電腦罪控告。雖然目前有遊蕩罪、公眾地方擾亂秩序罪及作出有違公德的行爲罪，可援引處理偷拍行為，但該3條文的控罪元素的限制是均需在公衆地方下干犯才適用。若涉及私人地方使用個人手提電話偷拍，則未有特定針對的條文適用。田奇睿不諱言今次裁決已顯露，有該方面的法律漏洞，律政司需要進一步解決。

不誠實取用電腦案 律政司敗訴 一文看清甚麼罪受影響

獲批准逾時上訴有先例但罕有

就現時暫緩處理的同一控罪案件所受影響，田奇睿表示，律政司按裁決對條文的詮釋，在檢視同一控罪的案件，會考慮該條文對個別案件是否仍可行，律政司能改用其他罪行提控，亦有機會是要撤控。

至於過往定罪案件的翻案機會，田奇睿指，因法律條文理解問題而獲批准逾時上訴有先例，但能獲得法庭批准逾時上訴是「罕有」，要視乎案情及理據。如2015年終院釐清洗黑錢罪中所指的「可公訴罪行得益」，是指犯罪所得的金錢，並非用作犯罪的金錢，被告夫婦最終上訴得直，而同案另一名被告亦獲准逾時提出上訴而脫洗黑錢罪。