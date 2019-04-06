中國留學生用香港假iPhone詐騙美國Apple　先達店員教你辨真假

山寨iPhone湧現美國，連蘋果公司（Apple）都受騙！有外電報道，美國海關兩年前截獲一個來自香港，截有山寨iPhone的貨運，追查後揭發兩名中國留學生利用無法開機的iPhone騙取Apple換貨，再偷龍轉鳳到內地賺錢。兩人合共詐騙Apple近1,500部iPhone，涉款90萬美金（約700萬港元），於昨日（5日）被捕。 有本港收購手機的店舖職員指，暫未收過假iPhone，稱收機時會用真iPhone放在一起作比對，幾乎「一拎上手就分到」。此外，由於iPhone的iOS系統難模仿，亦易於分辨。《香港01》正向Apple香港查詢。

先達廣場是本港其中一個轉售iPhone的地方，有商戶指從未收過假機。（資料圖片／梁鵬威攝）

提出換機逾3,000次 近半遭接納

外電報道指，兩名於美國俄勒岡州修讀讀工程系的譯音周姓和江姓留學生，先後透過Apple的網上保養服務提出要維修，他們聲稱iPhone未能開機或正常運作，再郵寄或親身將假iPhone送往Apple。兩人先後提出3,069次申請，Apple接納了其中的1,493次，近一半。若以每部iPhone價值600美元計算，Apple共損失了約90萬美金，即約700萬港元。兩人再將更換到的iPhone轉售到海外圖利。

案情透露，事件得以揭發是由於美國海關於2017年4月曾截獲一個來自香港的貨運，其後發現貨運的iPhone屬偽冒，於展開調查，但未有交代該貨運是從香港直接發貨，還是轉口。針對兩名留學生多次提出維修，Apple曾向兩人發出《禁止令》（cease and desist order ），但不獲理會。兩名留學生都否認有關iPhone屬偽冒，案件將交由美國聯邦法院審理，兩人暫准保釋，但江姓學生在保釋期間需要佩戴GPS監控器。

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山寨iPhone常見於內地，有內地檢測網站就收集了不同地區假手機的情況。截至上月15日，該網站於香港共檢測出106部假手機，佔取樣比率2.02%。最常見的假手機是三星Galaxy S8+，iPhone X及iPhone 8 Plus亦上榜，合共有12部。

旺角先達廣場G-World Mobile店員梁先生表示，店舖從未收過假iPhone。若以模型扮iPhone，亦十分易從重量、物料方面揭穿。他解釋，真iPhone的邊緣設計會較好，假貨通常會較粗糙。而店員幾乎「一拎上手就分到」，有時亦會用一部真iPhone在旁作對比。而最易分辨iPhone真假的方法就是開機，由於iOS系統難模仿，很快就會揭穿。

為何美國Apple一直未有發現問題？原來是Apple未有要求兩名留學生提供購買證明，而且假iPhone未能開機，以致Apple無法驗證。《香港01》正向Apple香港查詢，了解有否發生同類事件。