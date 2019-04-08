退休警長認收外圍賭注候判　涉收款額達1億　多名家人亦被指涉案

退休警長涉夥同3名親屬及1名前下屬，在2007至2011年間用銀行戶口收受逾一億元外圍賭注。他今（8日）於區域法院承認一項非法收受賭注罪及七項洗黑錢罪，另外4人否認控罪，案件明天開審。退休警長獲准以20萬保釋，辯方亦申請警長每日到庭聽審以代替每天到警署報到。

首被告蘇永耀。（林樂兒攝）

5名被告：退休警長蘇永耀（71歲）、蘇永華（66歲）、蘇國忠（47歲）、盧志強（60歲）及前警員曾國偉。蘇永耀是次被告的兄長、第3被告的伯父、第4被告的大舅，第5被告則是其舊下屬。

賽馬結算日戶口記錄異常

案情指，2011年中，警方留意到5名被告的戶口記錄異常，即大量款項存入不久後就被提走，且多於馬季的星期一及星期四的結算日特別活躍。警方7月突擊太安樓某單位，首被告正在收看賽馬。警方當場檢獲賽馬和球賽的投注記錄，包括網上投注的資料；另檢取數個銀行戶口的存摺及提款卡，並在被告的手機sim卡起出12段涉及賭注的錄音。警方調查7個涉案戶口，其中有兩個為首被告持有。

法官裁定首被告罪成，批准他自簽10萬元及擔保人再交10萬保釋，並要求首被告每日到庭聽審。

案件編號：DCCC275/2018