【公屋富戶】公屋戶漏報每月股息收入1.9萬　判60小時社會服務令

房屋署指出，一名何文田愛民邨公屋戶在填寫入息及資產申報表時，並無申報他每月可從投資戶口賺取股息收入約1.9萬多元，故早前因虛假陳述而被房屋署檢控，並於今日（8日）裁定罪成，被判處60小時社會服務令。

房屋署指出，一名何文田愛民邨公屋戶因作虛假陳述，今日被判60小時社會服務令。（資料圖片）

署方指出，該名公屋居民於去年填寫入息及資產申報表時，申報並無任何從投資所獲取的利息、紅利及股息收入，其後調查結果顯示，他每月從投資戶口所賺取的股息收入約為1.9萬多元。

若以股息回報3厘推算，要每月收取1.9萬元股息，投資組合總值要達760萬元。

署方續稱，該名居民因明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》第26（1）（a）條，最終被房屋署檢控，並在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，裁判官考慮到案情嚴重，並不適合以罰款方式處理，判處被告60小時社會服務令。

署方提醒，所有公屋居民必須如實申報入息及資產。否則，住戶可能因明知而作出虛假陳述，觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條，若如罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁6個月；因忽略提供資產申報表指明的詳情，觸犯第27（a）條，罪名成立可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。