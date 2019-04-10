【流感高峰】冬季流感完結　錄得625宗嚴重個案　357人死亡

衞生防護中心今日（10日）宣布冬季流感季節正式完結，發言人指，本港的流感活躍程度在4月初返回基線水平，本季的流感季節維持了約14周，由去年12月30日起至今年4月6日一周止。冬季流感期間共錄得601宗嚴重成人流感個案，當中356人死亡，而兒童嚴重流感個案則錄得24宗，當中1人死亡。

今季冬季流感爆發期間，學校提早放農曆新年假。（資料圖片／羅君豪攝）

73%患者無接種流感疫苗

冬季流感期間共錄得601宗嚴重流感個案，包括356人死亡，至於兒童嚴重個案則錄得24宗，當中1人死亡，約73%患者沒有曾接種今季季節性流感疫苗。發言人表示，本季流感主要流行的病毒為H1甲型流感。流行病學經驗顯示，在H1甲型病毒流行的季節，幼童相對會較易受侵襲。而今季錄得大量在幼稚園／幼兒中心發生的流感樣疾病爆發個案，以及在六歲以下幼童當中出現的高流感住院率亦反映這個情況。

院舍和學校流感樣疾病爆發個案數目，1月19日一星期曾錄得209宗爆發個案，當中涉及1,575人，而4月6日一周則錄得12宗個案，受影響人數為69人。本星期截至昨日（9日）則錄得九宗流感樣疾病爆發個案，涉及34人。

整體接種疫苗人數增近半

最新的監測數據顯示，季節性流感病毒陽性百分比於截至1月19日一周曾升至30.10%的高峰，截至4月6日一周則已回落至的6.32%。

截至4月7日，「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種約48.7萬及58萬劑季節性流感疫苗，較上一季節同期分別增加2.2%及73.3%。連同「學校外展疫苗接種先導計劃」接種的約12.1萬劑流感疫苗，各項計劃整體接種約118.8萬劑，較2017/18年度同期提高46.5%。