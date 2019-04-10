勞工處去年僅成功轉介17%長者求助個案　當中四成屬非技術工種

早前拾荒者黃姐在立法會福利事務委員會公聽會上，向勞工及福利局局長羅致光哭訴遭受年齡歧視，兩年來「見十份工十份都唔請」，卻被羅致光反駁一句「可以去勞工處協助就業」，惹來社會熱議。 到底勞工處是否真正能協助長者就業，坊間一直爭議不斷。立法會特別財委會將於周五（12日）討論到勞福局的「勞工」部分，勞福局今（10日）提交書面回覆回應議員提問，當中就透露端倪。據文件顯示，勞工處去年僅成功轉介17%的長者求助個案，當中四成成功獲聘的長者更是被轉介到非技術工種。

去年勞工處成功轉介2,044宗個案，佔申請總數的17%。（資料圖片）

60歲以上獲轉介個案僅佔21.7%

據勞福局的資料，在2018年勞工處共接獲11,941名50歲或以上求職人士登記使用勞工處的就業服務，然而成功透過勞工處轉介獲聘的卻只有2,044宗，佔總數的17%，不足兩成。而在成功的2,044宗個案當中，60歲或以上的個案只有444宗，僅佔總數的21.7%。

資料亦提及成功獲聘的2,044宗個案的職業；在2018年間，最多長者獲轉介並獲聘的職業為「非技術工人」，共有817宗，佔總數的四成；而排名第二的職業則為「服務人員及銷售人員」，達569宗。最少獲派的職業為「漁農業工人與工藝及有關人員」，只有77宗。

資料來源：勞工處

羅致光經常指現行的「中高齡就業計劃」能鼓勵僱主聘請40歲以上的求職人士，但在另一個文件上就顯示，去年截至10月為止，參加計劃的僱員當中只有65%會留任6個月或更長時間。而在清潔工方面，去年有120宗個案經計劃獲聘，但當中34宗在任職的半年內已離職，佔總數近三成。而在120宗個案當中，82宗屬51歲至60歲以上的長者，佔總數近七成。