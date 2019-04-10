【德國麻疹】48歲屋宇署男員工染德國麻疹　患者無外遊紀錄

衞生防護中心公布一宗德國麻疹個案，衞生防護中心於3月30日收到相關呈報並展開調查，個案涉及一名過往健康良好的48歲男子，他於3月28日出現咳嗽及出疹等病徵。他於3月30日到一私家醫生診所求診，同日入住威爾斯親王醫院作進一步治療，其血液樣本經檢測後對德國麻疹病毒免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。該名病人情況穩定，並已於4月3日出院。 屋宇署回應指，昨日（9日）接獲衞生署衞生防護中心通報，指一名在太古城中心3座9樓上班的員工確診早前感染德國麻疹，已即時安排清潔承辦商為太古城中心3座本署的辦公樓層進行全面消毒，並通知所有員工如有德國麻疹病徵，應盡快求醫。

初步調查顯示，病人最近沒有外遊紀錄，於潛伏期內亦沒有接觸德國麻疹病人，其家居接觸者至今沒有病徵。該名48歲病人記不起曾否接種德國麻疹疫苗。 衞生防護中心正繼續進行接觸者追蹤的工作，並未發現有出現與德國麻疹相符病徵的接觸者，調查仍在進行中。

屋宇署回覆指，昨日（9日）傍晚接獲衞生署衞生防護中心通報，指一名在太古城中心3座9樓上班的員工確診早前感染德國麻疹。根據衞生防護中心進一步提供的資料，有關員工已康復，而屋宇署在接獲衞生防護中心的通知後，已即時安排清潔承辦商到位於太古城中心3座的辦公樓層進行全面消毒，並通知所有員工如有德國麻疹病徵，應盡快求醫。同時，屋宇署亦即時通知太古城中心管理處為太古城中心3座的公共區域作全面消毒。屋宇署至今沒有接獲衞生防護中心通知有其他員工感染德國麻疹。