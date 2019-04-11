休班警教好友騙保險　想轉當控方證人遭拒　官稱作賠償或能減刑

警員涉嫌教唆一名當散工的老友，常訛稱旅遊失物，或家居有損失等，多次向保險公司索償。原於今早（11日）於東區裁判法院判刑，警員早前表明願意出庭指證次被告，但控方拒絕他轉為污點證人，因他是整件案件的策劃人，加上他的同黨已於上周認罪，裁判官著警員若能籌得約1.5萬元作償還或能減刑，把案押後至4月16日判刑。

被告詹廣信卻當控方證人遭控方拒絕。（馮家淇攝）

當差卻教好友騙財

被告詹廣信，36歲，報稱警員，被控11項串謀詐騙罪。案情指，詹廣信案發時是駐守大埔警署的警員，他自2014年起，多次以個人名義，或與相識20年的好友曾憲楊，向保險公司作虛假索償，以賺取保險金，為能騙取保險，詹曾割破背包裝成失竊證據，他亦有為曾填寫申報表格及寄出申請，曾有時只是負責簽名，詹會分取三分一騙來的保金。

控方指為策劃人不宜當證人

詹早前表明願意出庭指證次被告曾憲楊，但控方拒絕他轉為污點證人，因他是整件案件的策劃人，認為他不適合指證曾。加上曾已於上周認罪，並於今月18日判刑。

官指能賠償或能減刑

詹今遞上兩封求情信，指其父親中風，沒有自理能力，需要定期覆診，只有六十多歲的母親照顧其父。詹續指，家中有嚴重經濟問題，希望改過自新，照顧家人。裁判官指詹需於兩日內籌得14909.81元，或有機會成為求情因素，但強調不一定會減刑。

案件編號：ESCC348/2019