全球黑臉琵鷺首錄得逾4000隻　較去年增13%　后海灣增至383隻

社會新聞
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黑臉琵鷺每年都來香港過冬，這種港人不會陌生的水鳥，卻是全球瀕危物種。香港觀鳥會今日（11日）公布「黑臉琵鷺全球同步普查」數字，今年初共錄得4,463隻黑臉琵鷺，較去年錄得的3,941隻，增加522隻（上升13%），是有記錄以來最多；后海灣錄得的黑臉琵鷺數目較去年增加近一成或33隻，達到383隻。

最新黑臉琵鷺全球同步普查顯示，黑臉琵鷺數量增加13%至4,463隻。　(資料圖片／香港濕地公園圖片)

香港觀鳥會今日公布，今年1月25日至27日黑臉琵鷺全球同步普查結果，發現今年黑臉琵鷺數量比去年增加13%，由3,941隻增加至4,463隻，自普查以來首次超越4,000隻。

后海灣黑面琵鷺增近一成

香港和深圳后海灣是黑面琵鷺越冬地之一，普查發現數量由350隻增加隻383隻，增幅達9.4%。增幅最明顯的是中國大陸，黑臉琵鷺數量由744隻增至990隻；而最多黑臉琵鷺的台灣，數目由2,195隻增至2,407隻，上升近一成。

香港觀鳥會研究經理余日東相信黑臉琵鷺數目可穩定上升，有機會在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中，由「瀕危」降至「易危」，但也不能忽視其棲息地面對的威脅。

香港觀鳥會研究經理余日東認為，黑臉琵鷺數目可穩定上升，但也不能忽視其棲息地面對的威脅。　（勞敏儀攝）

過去五年全球及后海灣黑臉琵鷺數量

  2015 2016 2017 2018 2019
全球 3272 3356  3941 3941 4463
后海灣 411  371 375 350 383

資料來源：香港觀鳥會

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