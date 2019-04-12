【鼓吹武統】台灣移民署強制李毅出境　從台北乘飛機到香港　

撰文：蕭輝浩
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台灣的內政部移民署表示， 凌晨在南投查獲被勒令昨日離境的旅居美國大陸學者李毅，已經由移民署人員在上午7時許將他强制出境，在桃園機場乘坐飛機前往香港，飛機已經在7時16分起飛。
近年積極鼓吹武力統一台灣的李毅，早前以觀光簽證入境台灣。其後當地中國和平統一促進會的海報顯示，星期六在台中的論壇將會由李毅主講。台灣的移民署指李毅從事政治活動，昨日中午取消他的出入境證件，内政部並將李毅列爲不受歡迎人士。李毅深夜接受訪問時說，指今次到台灣袛是觀光，否認將會出席中國和平統一促進會論壇，昨日一早去了玉山，手機和網路都不通，直到下山收到訊息才知道台灣當局要他立刻出境，感到非常震驚。
李毅接受傳媒訪問時強調此行目的是觀光，不知道會被安排參與遊行，亦否認要出席論壇。
統促黨周六（13日）將在台中市舉辦首屆和平統一融合發展論壇，宣傳兩岸和平統一。當日下午約1時先由台中大道遊行至東海大學附近，之後會舉行論壇，在活動的宣傳海報顯示，請來旅美社會學家李毅發表演說。
眾多台灣網友發文質疑，指出李毅從2016年來台考察後，先後撰寫多篇文章指稱統一無望，極力鼓吹大陸政府武力收復台灣，以及武統偏激言論文章，甚至提出武統後大陸應移民2500萬人來台消滅台獨勢力，認為主辦單位不應邀請這樣充滿爭議的人士來台演講。