【鼓吹武統】台灣移民署強制李毅出境　從台北乘飛機到香港　

台灣的內政部移民署表示， 凌晨在南投查獲被勒令昨日離境的旅居美國大陸學者李毅，已經由移民署人員在上午7時許將他强制出境，在桃園機場乘坐飛機前往香港，飛機已經在7時16分起飛。

近年積極鼓吹武力統一台灣的李毅，早前以觀光簽證入境台灣。其後當地中國和平統一促進會的海報顯示，星期六在台中的論壇將會由李毅主講。台灣的移民署指李毅從事政治活動，昨日中午取消他的出入境證件，内政部並將李毅列爲不受歡迎人士。李毅深夜接受訪問時說，指今次到台灣袛是觀光，否認將會出席中國和平統一促進會論壇，昨日一早去了玉山，手機和網路都不通，直到下山收到訊息才知道台灣當局要他立刻出境，感到非常震驚。