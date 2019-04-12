中電港燈建海上液化天然氣接收站　涉68.5公頃　最快2020年竣工

兩電正研究在大嶼山索罟群島以東水域興建液化天然氣接收站，預計明年動工，最快2020年投入服務。有關工程圖則今日（12日）刊憲，首次披露整個工程範圍達68.5公頃。

受工程影響的前濱及海床範圍，已載於今日刊憲的政府公告。（政府文件）

政府擬准許由中電擁有七成的股權的青山發電有限公司，聯同港燈於索罟群島以東水域建造及營運海上液化天然氣接收站。接收站的碼頭為雙泊位設計，可供一艘浮式儲存再氣化裝置的船隻（儲氣船）和一艘液化天然氣運輸船停泊。儲氣船內的液化天然氣再氣化後，會經兩條獨立的海底天然氣輸氣管道，輸送至龍鼓灘發電廠和南丫發電廠的氣體接收站。

將建兩條長約45公里及18公里天然氣輸氣管道

擬議工程包括建造一個雙泊位碼頭及相關設施，以及鋪設兩條分別長約45公里及18公里的海底天然氣輸氣管道，以連接碼頭至龍鼓灘發電廠以及至南丫發電廠。受工程影響的前濱及海床總面積約68.5公頃，屬首次披露。擬議工程預計於今年年底展開，於明年或2021年竣工。

冀在2030年前逐步以天然氣取代燃煤發電

兩電建造海上液化天然氣接收站的目標是為了符合政府的減排目標，即在2030年前逐步減少燃煤發電，並以天然氣取代。中電去年表示，據初步估計，未包括浮式儲存再氣化裝置，接收站的碼頭設施及海底輸氣管道造價約為50億至60億元，又指當時評論對電費的影響，言之尚早。

《香港01》正向兩電查詢最新的電費影響。