羅致光：最快六月交待200億元購入物業作社福設施計劃

政府社福設施長期供不應求， 社署早前就議員查詢，向立法會提交文件，資料顯示在3個年度間「資助獨立幼兒中心」長期爆滿，全港各區有提供服務的中心平均使用率皆為100%；為處理社福設施不足的問題，政府在今年初提出動用200億元購置私人物業，用作增建社福設施。 立法會特別財務委員會今（12日）討論勞福局的「福利」部分，不少議員關注幼兒托管服務名額不足的問題，勞工及福利局局長羅致光指，了解到部分地區欠缺幼兒托管服務，而200億元購置物業的措施其中一個重點正是要增加托兒服務，日後希望能將服務分佈到各區；詳情最快會在六月舉行的福利事務委員會會議再交待。

羅致光透露最快6月交待200億元購置物業作社福設施的措施。（資料圖片/李澤彤攝）

工聯會立法會議員何啟明指，現時各區的資助獨立幼兒中心的托兒服務名額長期爆滿，平均使用率達100%，反映供不應求的問題嚴重。他提到，雖然今年度的施政報告提到會增加400個服務名額，但連2014年所承諾的增加1,000個名額都仍未能做到，「一個（位）都無加到」，質疑政府是否有決心處理問題。

而民主黨立法會議員黃碧雲亦在會議上指出，現時18區中仍有數區尚未有提供幼兒中心服務，包括大埔、黃大仙及南區等等。她提及早前政府宣布將撥款200億元購買私人物業，設置社福設施；她問到政府計劃在哪些地區增設幼兒中心服務，並能提供多少的托兒服務名額。

是否18區都能提供幼兒托管服務 仍要視數據而定

勞工及福利局局長羅致光回覆指，早前承諾增加的服務名額正陸續出現，而200億元購置私人物業作社福設施用途的計劃當中，其中一個重點是希望增建幼兒中心，了解到部分地區缺少幼兒托管服務，日後亦希望能將服務分佈到各區；惟是否全部十八區都能夠提供服務，就仍需要視乎數據而定，他稱，詳情會在亦月舉行的福利事務委員會會議再交待。