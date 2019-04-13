受惡劣天氣影響　內地段限速　廣九直通車四班次取消

廣州地區受到惡劣天氣影響，交通受阻。港鐵今日下午（13日）5時許發出紅色預警，指內地路段實施限速，廣九直通車服務受阻1小時或以上，甚至取消。截至傍晚六時，今日有四班包括Z809、Z810、Z825及Z826的廣九直通車班次取消，旅客可於30日內到車票原發出櫃位辦理退票手續。

港鐵表示，受惡劣天氣影響，內地路段實施限速，廣九直通車服務有所延誤。（資料圖片）

港鐵發出特別通告表示，因惡劣天氣影響，原定今日傍晚6時12分抵達紅磡站的Z815廣九直通車班次，將延遲至大約晚上9時才到達；至於原定晚上6時44分由紅磡站開出的Z816班次直通車，則會延遲至晚上大約9時30分開出。

另外，今日有四班廣九直通車班次取消，包括Z809、Z819、Z825及Z826，旅客可於30日內到車票原發出櫃位辦理退票手續。有關直通車最新服務狀況，港鐵指詳情可參閱直通車網站的實時行車時間表或紅磡站最新公布。

今日有四班包括Z809、Z810、Z825及Z826的廣九直通車班次取消。（港鐵網頁）

至於內地廣鐵集團廣州東站亦同樣因天氣影響，今早在官方微博宣布廣深線列車出現不同程度延誤。廣東省近日受極端天氣影響，廣州、佛山、肇慶、清遠等地出現雷雨及冰雹等惡劣天氣情況，影響當地交通。