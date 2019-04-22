為了名牌波鞋和新手機，一名16歲男學生聽從機舖朋友之言去販運毒品，每次在的士上交收，半年間帶來七、八萬元收入，鋌而走險最終被捕，判囚9年9個月。一筆「快錢」換走了青春與自由，未能在病父手術期間在側守候，只能在鐵窗之中忐忑牽掛，寄情於書信，「得我一個仔，最細嘅仔就係我，萬一有咩事，都唔喺佢身邊。」 入獄後才覺悟為人子的責任，最掛念的自由生活，不再是打機和玩樂，而是與家人共處，答應了出獄後會為父親呈上親手烹調的乾炒牛河。曾甘為物質墮落，作為過來人，他對其他年輕人的忠告簡潔︰「時間係買唔到。」

現年20歲的阿明（化名）於四年前因販運毒品被判囚。（鄭秋玲攝）

的士上交收……每做一次有千幾……成功咗半年，斷斷續續都有（賺）七、八萬。 因販毒而在囚青年阿明

小坡上的球場，交波、入球、得分，一群青年盡情揮灑汗水，只是高高欄網外，多一層鐵絲圍牆。現於壁屋懲教院所服刑的阿明（化名），最初就是靠每日的「放風」時間，在這個球場與囚友打波，藉以釋放鬱悶。阿明於四年前因為販運俗稱「K仔」的氯胺酮，被判入獄9年9個月。由被捕到上庭，他時年僅16歲。

無學壞先兆 家人不敢置信

「的士上交收……每做一次有千幾……成功咗半年，斷斷續續都有（賺）七、八萬。」蔚藍色的短袖運動服，厚鏡片眼鏡，阿明臉上稚氣未脫。訪問期間，職員一句「阿仔，去搬張櫈畀記者小姐坐。」阿明即熟路到小房找。他都形容自己一直都是「乖乖仔」外表，雖然中學成績不理想，但操行從無過失，無學壞的先兆，家人與老師未曾想到他竟敢去販毒。以身犯險，只是為了追潮流，換新手機、新波鞋，由在機舖認識的朋友牽線。

憶父母首次探監 三人只哭無言

他憶述父母第一次來探監，大家隔住玻璃未發一言，全程都在哭，「第二次見先問返成因，入到來先有機會同佢哋講。」在家中排行最小，有兩位姊姊，「入到來先知原來自己好緊張家人……以前唔會問朝早去邊、食咩……」家姐結婚生了小朋友、一家人去旅行等，種種生活片段都沒有自己的身影，最愧疚是未能在父親接受手術時在身邊照顧，「最細仔就係我，萬一有咩事，都唔喺佢身邊」，再憂心也只能寫信傳遞心意。

（幾多錢）同個刑期都唔成比例，唔值得……要諗後果……失去自由同時間，時間係買唔到。 阿明在獄中反省結論

獄中修讀非撞式欖球裁判先修課程

入獄至今四年多，阿明報考了足球裁判先修課程和新辦的非撞式欖球裁判先修課程。他猶記得入獄後首半年都未能適應，不知所措，無論是飯堂抑或什麼室房，「每一日都被困喺四面牆之中」，只有在球場「可以將唔開心放喺一邊先」。即使只在小禮堂受訓，作為球證的阿明頸掛哨子，指示手勢清晰果敢，「因為唔單止要做畀球員睇，仲要做畀觀眾，因為佢地可能聽唔到我講咩，但睇動作就知發生咩事。」

防守、衝刺、達陣都要依球例，「裁判分辨對錯，同做人一樣，如果出返去再有人引誘，都會識得自我警惕，要『吹雞』畀自己。」據當局統計，由2016年至2018年，因干犯嚴重毒品罪行而被捕的青少年有765人。作為過來人，阿明想與同齡人講︰「（幾多錢）同個刑期都唔成比例，唔值得……要諗後果……失去自由同時間，時間係買唔到。」

料今夏提早出獄 將炒乾炒牛河給父親吃

腳上是由院所派發的一雙黃色運動鞋，阿明望了一眼，緩緩道︰「可以鍾意名牌，但唔一定要擁有……可以正正經經返份工、賺錢係辛苦，但咁先係最值得……」因為表現良好，他最快可以在今個夏天出獄，他坦言暫時未有什麼遠大目標，只是想多點陪家人，考獲中華廚藝證書，不再只是識煮即食麵，「我應承了阿爸，出去整乾炒牛河畀佢食」，這是他最拿手的一道菜，阿明提起這個承諾時，由心地一臉歡容。