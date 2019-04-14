《傳真社》揭翠湖花園估價文件錯估平台、水池面積　推高維修價

沙田翠湖花園曾爆出2.6億元天價維修圍標案，《傳真社》（FactWire）報道指，工程顧問當年聘請測量師的工料估價報告，錯估平台、水池面積接近九成及八成，以致大幅提高維修費用，由原來約3300萬，增至近5,000萬元。

翠湖花園二期平台鳥瞰圖。（傳真社圖片）

據《傳真社》報道，香港建築師學會於2017年初，曾向翠湖花園的工程顧問黃潘建築師事務所董事兼股東黃志光展開內部紀律研訊。

黃志光回覆學會質詢時提交的文件中，首次披露註冊工料測量師連永樂(Lin Wing Lok, Clement)於2013年4月提交的獨立工料估算報告，列出12項工程用料的數量及單價，並附上簽名信確認。

工料測量師連永樂(Lin Wing Lok, Clement)為翠湖工程提交的工料估算報告第二頁， 「二期平台防水工程」以平台路面面積9,600平方米，泳池範圍面積2,000平方米計 算，估價為4,925萬元。(傳真社圖片) 參考業主最終選擇的11項工程，連永樂估算總工程價是2.5億元，最高價項目為「內外牆修補及外牆重新鋪砌磚工程」，涉款1.49億元，佔總工程價超過一半，其次「二期平台防水工程」，涉款達4,925萬元。 然而，細看「二期平台防水工程」的估價，列明平台路面及泳池面積，分別是9,600平方米及2,000平方米。

平台面積大於屋苑整個面積

但《傳真社》參考屋宇署圖則後發現，屋苑二期的面積只得8,101平方米，扣除泳池、網球場、3幢大廈座落的平台位置，僅剩約5,136平方米；泳池路面連深度的面積，亦只有1,120平方米。換言之，報告中平台、泳池的估算面積，相比圖則多出分別近九成及八成。

若以屋宇署圖則面積去估算，二期平台防水工程造價，連同額外工程保險及地盤管理費用，大約3,313萬元，與原先估算相差約三成。

翠湖花園二期平面圖。(傳真社圖片) 《傳真社》指出，連永樂的工料估算報告有錯誤，但工程顧問黃潘建築師事務所向業主提供的參考價，及承建商香島建築有限公司的中標價，均與連永樂估價相近，以二期平台防水工程為例，黃潘估價是4,291萬元，香島則是4,097萬元。 即使報告表明估價有正負12至15%偏差，但實際上數字已超過15%。 黃志光曾向建築師學會的聆訊委員會表示，連永樂為註冊物料測量師，「他提供的估算內容應該是專業的，因此本公司沒有理由質疑他的估算。」 此外，根據內部研訊文年，當年法團簽訂的合約提及，顧問公司需要提交工料估價表，惟業主從未見過相關估價文件。

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廉政公署署回覆《傳真社》查詢時表示，律政司經考慮調查結果後認為證據不足，不會向涉案人士作出檢控；警方則表示，2013年至今曾接獲165宗翠湖翻新工程引起的投訴，其中13宗為刑事案，當中12宗已完成調查，只有2014年一宗刑事恐嚇案件仍在調查，暫時未有人被捕。連永樂及黃潘建築師事務所，則於截稿前仍未有回覆。