七成受訪清潔工指無位食飯 ：隔離收集大小便缸啲屎水會飛出嚟

早前網上流傳一張清潔工在公廁內吃飯的照片，令社會嘩然。有調查發現，政府在廁所內並無建值勤室；七成受訪清潔工直言無合適地方用膳，逾半帶飯的工友只能被迫留在「值勤室」內用膳。 在文錦渡公廁工作、71歲的工友坦言，承辦商在大小便分離缸旁邊，擺放數張椅子讓他們休息，「坐3分鐘都頂唔順啦，啲屎水喺隔離飛出嚟喎！」他表示，曾向食環署反映情況，但5年來未見改善。

莊先生工作的文錦渡公廁，「休息室」內有分離大小便的循環缸。（麥凱茵攝）

早前一名工友在旺角公廁的洗手台用膳，令不少人感到心酸。但原來情況未算最差，在文錦渡公廁工作5年、71歲的莊先生指，外判商設置的「休息室」，就是在處理大小二便的循環缸旁邊放幾張椅子，「我做5年都唔敢去呀！啲屎水飛晒、彈晒出嚟！」

工友惟有到公廁附近大樹下甚至「殘廁」休息

他透露，該循環缸曾爆裂過令休息室的牆壁滿佈污漬，「放幾張櫈叫有位俾你坐，但入去3分鐘都唔掂啦！」故工友們都不會進去休息室，一般寧到公廁附近的大樹下休息，「天氣差咪入殘廁囉！」

曾向食環署反映不果

他形容工作是要捱熱捱冷又要捱蚊咬，曾經向食環署人員反映問題，「講到最大個位都調咗職都無用」。

由於循環缸曾經爆裂，「休息室」牆上滿佈污漬。（麥凱茵攝）

夜更清潔工無用膳時間 只可「帶包同餅充飢」

日做6小時的莊先生指，自己是夜更清潔工根本不享有任何用膳時間「咪帶個包同餅充飢」，但早更的工友也不會到休息室內用膳。

他過去曾在仍屬九廣鐵路時期的羅湖站廁所內工作，「宜家裝修做得幾好、幾靚，點解政府就係唔敢改善公廁環境呢？」

本港公廁供工友休息的值勤室，大多是儲物室或電錶房。（麥凱茵攝）

儲物室充當休息室

同樣是71歲的明哥在公廁內當散工，他坦言公廁內的工作環境惡劣，「儲物室就叫休息室，三分一放廁紙，男女工要休息根本就無位坐」。他又指部分公廁位置偏僻，「焗住帶飯，但天口涼先敢帶飯」指是因為廁所並無雪櫃，平時只能帶乾糧當飯。

調查指清潔工無合適用膳位置 食用水或飲用水設備均從缺

香港天主教勞工事務委員會在3月至4月期間，訪問88名清潔工發現，50所公廁內雖然八成設有值勤室，但當中17所並沒有設有風扇或抽氣扇；部分值勤室只是儲物室或是電錶房，休息空間不足。逾七成一清潔工指出，政府或承辦商並無安排合適位置讓他們用膳，連食用水或飲用水設備均從缺。

由於夜更清潔工並不享有一小時的用膳時間，在77名早更清潔工中逾半因要節省開支而自備食物，但因只能被無選擇下留在公廁內用膳。所有受訪者也清楚表明，公廁內值勤室沒有冷凍或翻熱食物設施供他們使用。

政府翻新公廁 應優先加建值勤室

勞委會批評，清潔工在無選擇下要在公廁內的值勤室用膳，實不人道，要求政府在翻新公廁時要應優先加建值勤室。